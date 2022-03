Además, los jugadores brasileños de Shakhtar y Dinamo también han mostrado su rechazo a este ataque ruso y han pedido ayuda através de sus redes sociales para poder abandonar el país.

De momento, se encuentran todos juntos, reunidos con sus familias, en un hotel de Kiev.

“Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2“