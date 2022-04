Las redes sociales están siendo un elemento clave de la guerra en Ucrania. Numerosos usuarios graban y difunden hechos ciertos que están ayudando al mundo a entender la gravedad de lo que está pasando. Entre ellos hay usuarios de TikTok que hacen ‘directos’ (streamings) sobre el terreno. Es importante ser precavidos pues algunos de ellos forman parte de campañas de donación fraudulentas que se aprovechan de la solidaridad del espectador con las víctimas reales de la guerra para recaudar dinero con emisiones falsas.

Por regla general, en este tipo de emisiones vemos la imagen de una cámara estática grabando un punto fijo de la calle. En algunos casos se dramatiza más la escena. Suelen tener en común que, a lo largo de todo el directo, se escucha una alarma de emergencia antiaérea. Hemos detectado varias de esas emisiones falsas y te contamos lo que sabemos sobre ellas.

El primer usuario acostumbra a subir vídeos con un toque dramático. En el directo que detectamos (ver captura 1) se muestra a una persona sentada en el suelo de un edificio deteriorado donde graba cómo le tiemblan las piernas, finge que se encuentra en estado de pánico mientras suena una alarma antiaérea. Nunca se le ve la cara ni un lugar identificable que permita comprobar que él está realmente en Ucrania . Los comentarios de los usuarios que observan el directo suelen ser de apoyo y recibe una gran cantidad de donaciones en directo. Comprobamos que el vídeo acumuló hasta 16 mil espectadores en el momento de la emisión. Leemos que algunos usuarios indican que se trata de una estafa. Uno de ellos dice: “Es un fraude ya que no hay sirenas sonando ahora mismo en Ucrania”.

El sonido

Habitualmente estas emisiones en TikTok son largas. En algún caso superan las 4 horas y durante todas ellas se escucha el sonido de sirenas. Las grabaciones analizadas comparten el mismo sonido de fondo, pero esta alarma antiaérea no tiene nada que ver con la sirena utilizada por las autoridades de Ucrania para advertir a la población civil, según hemos visto en otras localizaciones del país (Kiev, Leópolis, Zaporiyia y Járkov). La alarma que suena en los vídeos falsos se asemeja a este otro sonido subido por un usuario a YouTube.

Expertos en sonido de RNE nos han ayudado a identificar fallos del directo que permiten determinar que se trata de un fraude. Sobre el primer caso, destacan que “la cámara está acelerada en las vibraciones que se notan en las piernas” y que “el sonido no cambia”. En el segundo caso, advierten que la cámara se mueve y que “además hay una palabra y no notamos ningún cambio en el sonido de las sirenas. Eso es imposible, cualquier movimiento se notaría” en el audio. Es decir, en ambas situaciones, cuando la cámara hace un movimiento o aparece un nuevo sonido, ya sea de ambiente o del propio usuario, debería apreciarse un cambio en ese sonido de la alarma, cosa que no ocurre.

En los tres vídeos los expertos de RNE identifican una edición del sonido en segundos concretos. Se percibe cómo la alarma cesa dejando un breve vacío y vuelve a comenzar de manera brusca. El equipo indica que “en esos vacíos deberíamos notar una subida del nivel automático de grabación que tienen los móviles y tampoco notamos nada”.