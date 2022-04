La usuaria influyente ucraniana Marianna Podgurskaya publicita hace semanas de manera explícita su embarazo en su cuenta de Instagram. Esta mañana hemos mostrado una fotografía de su propia cuenta fechada el 28 de febrero al ginecólogo Antonio Calvo. Nos responde que “se trata de un embarazo real” y añade que es perfectamente posible que el día 9 estuviera en el hospital. Fijándose en el aspecto del ombligo, nos dice: “Por su apariencia puede estar casi a término y puede estar a punto de parir el 8 de marzo”.

La tarde del 11 de marzo en diversos medios han empezado a circular fotografías de Podgurskaya tras el parto de su hija Verónika en las que también aparece el padre de la niña. Ambas parecen estar en buen estado de salud, si bien se observan algunas cicatrices en la cara de Marianna. En las fotografías, la madre viste el mismo pijama con el que salió andando del hospital atacado.

“A woman who was injured during Russian shelling of a maternity hospital in Ukraine on Wednesday has given birth to a daughter. https://t.co/L0AR3dHsrk“