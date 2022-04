Desde el 10 de marzo circulan numerosas fotografías y vídeos que muestran lo que parece un centro comercial gravemente dañado. Las imágenes son ciertas y pertenecen al centro comercial Nikolsky. Está en Járkov, al noroeste de Ucrania, ciudad sitiada por las fuerzas rusas prácticamente desde el inicio de la invasión y que soporta bombardeos en zonas civiles.

“Nikolsky shopping center in Kharkov after the night bombing by the Russians. #Ukraine️ #UkraineWar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/LCx1V2QI8L“