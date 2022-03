Vídeos difundidos en redes muestran tanques y blindados rusos participando en la guerra de Ucrania con una zeta blanca (Z) en el costado. Es una marca para identificar a las fuerzas militares rusas y evitar fuego amigo, pero desde que el Ministerio de Defensa ruso la difundió en redes ha pasado a ser un símbolo de apoyo propagandístico y de respaldo a los soldados de este país. Por eso se investigará su uso por parte del gimnasta ruso Iván Kuliak.

El 21 de febrero, antes del inicio de la guerra en Ucrania, en VerificaRTVE te explicamos que los vehículos rusos destacados en la frontera con Ucrania llevaban la z blanca para diferenciarse como “fuerzas amigas” antes de iniciar “una acción militar”. Tras el comienzo de la invasión, observamos la misma marca en vídeos verificados y geolocalizados por VerificaRTVE, como este de blindados rusos destruidos en Járkov el 27 de febrero.

La misma marca blanca la llevaban los blindados del Ejército ruso en este vídeo. Muestra a ciudadanos ucranianos protestando contra la presencia de tropas rusas en Melitópol el 1 de marzo.

Tras días sin pronunciarse sobre esta marca militar, el Ministerio de Defensa difundió el 2 de marzo un mensaje con la zeta blanca con el texto “por la victoria”. También publicó la zeta blanca en Instagram y otra imagen con una uve (v) blanca, otra marca para identificar a sus fuerzas en Ucrania. Los expertos en defensa Julio Maíz y Juanjo Fernández confirman a VerificaRTVE que esas letras blancas son marcas para “identificar” las fuerzas militares rusas que participan en el conflicto.

Desde que el Ministerio de Defensa ruso reconoció el uso de la zeta, ciudadanos y personalidades rusas han publicado fotos con el símbolo para apoyar a Rusia en el conflicto.

“Let's discuss what's happening in Russia. To put it simply, it's going full fascist. Authorities launched a propaganda campaign to gain popular support for their invasion of Ukraine and they're getting lots of it. You can see "Z" on these guys' clothes. What does it mean? �� pic.twitter.com/F2zjcpJCDZ“