Las autoridades de Ucrania y las fuerzas separatistas prorrusas se acusan mutuamente por el bombardeo contra una guardería de Stanitsa Luganska del 17 de febrero, del que informamos este jueves. Esta localidad de Lugansk, en una zona al este controlada por Kiev, está a unos 14 kilómetros al norte del territorio dominado por los sublevados a favor de Rusia (48.6736531677142,39.451083366822154).

Algunos usuarios han intentado este viernes que pareciese que el ataque contra el centro infantil no había existido, publicando un montaje del edificio con una grúa culpable del agujero. Es un bulo. En este vídeo del Mando Operativo Norte del Ejército de Ucrania puedes comprobar cómo quedó la escuela y que no hay ninguna máquina industrial. Los separatistas prorrusos han publicado un mapa del impacto como supuesta prueba de que el ataque solo pudo venir desde el este, es decir desde dentro del territorio controlado por Kiev. Pero se basan en el impacto de la pared y hay un segundo impacto que alcanzó el patio de la guardería y que dejó al menos un cráter, según una fotografía del periodista en la zona con el que hablamos el 17 de febrero.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que mantiene una misión de supervisión del alto el fuego en el este de Ucrania, aún no se ha pronunciado sobre este ataque. Mientras tanto, el análisis de los especialistas en fuentes abiertas de Bellingcat Aric Toler y Timmi Allen apunta a que el proyectil se lanzó desde el sur, zona controlada por los milicianos prorrusos (1 y 2). Julian Röpcke, periodista e investigador de Bild, ha analizado los impactos de la guardería y otros registrados en las inmediaciones ese día y también concluye que fueron obra de “las fuerzas prorrusas”.

“More analysis of the crater shape and direction of attack by @Timmi_Allen for the 2nd attack reported today on a Ukrainian school. This is based on a technique we developed for measuring the direction of artillery attacks in this report: https://t.co/jl1qx4NxED pic.twitter.com/q26Hffofbo“