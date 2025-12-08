El PP llamará a Salazar al Senado tras el "cierre en falso" del caso de acoso y el PSOE responde: "Lecciones, ninguna"

El Partido Popular no se conforma con el "cierre en falso" del PSOE del caso de Paco Salazar, el escándalo por presunto acoso sexual que se ha saldado ya con el cese en julio del que fuera asesor en la Moncloa y también de su mano derecha este domingo, Antonio Hernández. Así, ha anunciado que llamará a Salazar a la comisión del caso Koldo en el Senado. El Partido Socialista, por su parte, ha prometido que investigará hasta las últimas consecuencias las denuncias de acoso de dos trabajadoras del partido y ha rechazado "ninguna" lección de la derecha en materia de feminismo.

"Vamos a llegar hasta el final", ha dicho en un vídeo remitido a los medios Alicia García, portavoz del PP en el Senado, antes de anunciar la próxima citación de Salazar en la Cámara Alta, donde los 'populares' tienen mayoría absoluta. Esta mayoría y el transcurso de esta comisión sobre el caso de corrupción que salpica al PSOE y al Gobierno ha valido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de calificarla como "circo" cuando él mismo fue citado a declarar el pasado 30 de octubre.

"Las mujeres no merecen que un presidente acorralado por la corrupción quiera proteger al acosador para comprar su silencio porque sabe demasiado", ha espetado García, en referencia a las primarias del PSOE de 2017 que auparon de nuevo a Sánchez a la Secretaría General del PSOE.

En un tono muy duro, la dirigente 'popular' ha asegurado que el Partido Socialista "quiere silenciar el escándalo sexual con ceses de segunda o de tercera que llegan muy tarde y se quedan cortos": "No admitimos un cierre en falso del caso Salazar".

"Salazar sabe demasiado, sabe de las primarias, sabe de los chanchullos y sabe de la banda del Peugeot de la que formó parte", ha incidido, y le ha definido como un "conseguidor, un comisionista, un putero y un acosador". Así, ha zanjado: "Las víctimas no merecen que el sanchismo tape y esconda este escándalo, merecen la verdad y que los responsables pidan perdón y paguen".

El PSOE: el informe estará "en las próximas fechas" La ministra portavoz del Gobierno y secretaria general de los socialistas en Aragón, Pilar Alegría, ha reiterado las "disculpas" del partido a las víctimas por la dilación en la investigación interna del caso pero ha prometido que "va a llegar hasta sus últimas consecuencias". Ha asegurado que la comisión antiacoso que se puso en marcha en verano, y que es "autónomo", no ha terminado aún su informe, pero éste se dará a conocer "en las próximas fechas", sin especificar cuándo. Con todo, ha reiterado el respaldo mostrado por el partido y por el propio Pedro Sánchez a las víctimas, a quien ha prometido "acompañar y apoyar hasta el final". Sánchez asumió el pasado sábado "en primera persona" los fallos en la gestión de las denuncias de dos mujeres contra Salazar (que se conocen desde julio) y este domingo cesó a Hernández, a quien las víctimas señalan como "cómplice" y "encubridor" del exasesor de Moncloa. Sánchez asume "en primera persona" la mala gestión en los casos de acoso de Salazar: "Fue un error no premeditado" Àlex Cabrera "Somos conscientes de que no hemos trabajado con la celeridad que se requería y pedimos disculpas a las víctimas", ha reiterado Alegría. Sin embargo, ha recalcado los 146 años de historia de su partido, "trabajando a favor de la igualdad y del feminismo". "Desde luego, no vamos a admitir ningún tipo de lecciones de la derecha ni de la ultraderecha, porque PP y Vox, cuando gobiernan, lo primero que hacen es cercenar los derechos de las mujeres y mercadear con ellos", ha espetado. Dicho esto, ha prometido que el PSOE mantendrá "siempre" su "repulsa más absoluta y rechazo" ante cualquier comportamiento machista: "Todo nuestro apoyo a las víctimas". Fuentes del PSOE sostienen que no se puede "dudar del compromiso de igualdad con las mujeres" y lamentan que" se esté usando este caso para atacar a la organización". Y van más allá: hay quién ve incluso "fuego amigo". Las mismas fuentes remarcan que hay una parte del partido "de carácter orgánico" que ha querido aprovechar esta situación para perjudicar la imagen del partido. También des del Gobierno intentan sacar pecho de la gestión hecha con Antonio Hernández. "La situación era insostenible", asumen, al mismo tiempo que destacan que la respuesta ha sido "rápida y contundente, en menos de 24 horas".

Federaciones del PSOE insisten en llevar el caso a la Fiscalía Entretanto, sigue el malestar interno en el PSOE. Varias federaciones siguen reclamando que, una vez que se conozca el informe del Órgano contra el Acoso, Ferraz eleve el caso a la Fiscalía, algo que Sánchez ya ha descartado al considerar que esto deben hacerlo las propias víctimas, a quienes ha ofrecido apoyo para ello. Mujeres del PSOE piden al partido una transformación feminista "profunda" y el fin de la "protección" a los agresores ROCÍO GIL GRANDE Estas federaciones, según ha podido saber RTVE, celebran el cese de Hernández, una decisión "correcta y oportuna", pero critican que hayan hecho falta seis meses y que se haya producido tras las informaciones periodísticas. Además, se quejan de que todavía no hay fecha para la reunión presencial a la que se comprometió Ferraz con las federaciones, convocando también a los servicios jurídicos, para aclarar dudas.