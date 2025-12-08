Muere la mujer herida por un golpe de mar en la costa sur de Tenerife, lo que eleva a cuatro el número de fallecidos

La mujer que fue recuperada de parada cardiorrespiratoria en una piscina natural de la zona de Los Gigantes, y trasladada en estado crítico al Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, ha fallecido este lunes, por lo que el número de muertos por el golpe de mar en la costa sur de Tenerife se eleva a cuatro.

Las víctimas se encontraban en la piscina natural Charco de Isla Cangrejo, situada en la zona de Los Gigantes de la isla tinerfeña, cuando se vieron sorprendidas por el fuerte oleaje poco antes de las 16:07 horas del domingo. A esa hora se recibió un aviso en el Centro Coordinador de Emergencias de que varias personas habían caído al agua arrastradas por un golpe de mar.

Entrevistado en el Canal 24 Horas de TVE, el alcalde de la localidad de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha confirmado que estas piscinas llevan precintadas por fenómenos costeros desde el día 3 de diciembre. "Hacemos un esfuerzo enorme por controlar y evitar que la gente acceda a estos espacios y que se produzcan episodios como el de ayer, pero es difícil controlar toda la costa y tener policías en cada rincón", ha declarado Navarro, para sostener que las muertes se habrían evitado "simplemente con respetar la señalización, los precintos que se colocan".

Además de estar cerrada al baño, los carteles situados en la entrada de la piscina natural indican con claridad ese riesgo, en español, inglés y alemán —'Información importante para su seguridad: zona peligrosa en situación de fuerte oleaje'— junto a tres fotos que ilustran como una ola puede arrasar con toda la piscina. A pesar de ello, en la tarde del domingo había unas 20 personas en el lugar, de varias nacionalidades, también españoles, todos ellos turistas.

Los otros tres fallecidos son un hombre de 35 años, una mujer de 55 años y un hombre cuya edad no ha sido confirmada. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene activada en los últimos días la prealerta por fenómenos costeros.

La isla de Tenerife ya vivió otra jornada trágica el pasado 8 de noviembre, cuando tres personas murieron ahogadas en distintos incidentes por golpes de mar y quince más resultaron heridas. El suceso más grave se produjo en el muelle de Puerto de la Cruz, cuando una gran ola arrastró al mar a diez personas, una de las cuales falleció. Otras dos personas murieron en accidentes similares ese mismo sábado en la playa de Granadilla de Abona y en la costa del Charco del Viento, en La Guancha.