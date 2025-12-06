Sánchez asume "en primera persona" la mala gestión en los casos de acoso de Salazar: "Fue un error no premeditado"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, defiende la actuación del partido ante los supuestos casos de agresión sexual por cargos del partido, entre ellos de Paco Salazar, y asume el error "no premeditado". En las tradicionales conversaciones con periodistas tras los actos de conmemoración del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, Sánchez ha asumido que "es un error que asumimos todos, yo el primero", y mantiene que la formación siempre apoyará a las denunciantes.

Sánchez reconoce un "error en la velocidad que lamentamos" y ha mantenido que el PSOE ha puesto en marcha el protocolo de la organización. En ese sentido, el presidente ha ofrecido este sábado la ayuda y el apoyo del partido a las dos denunciantes del exasesor de Moncloa y exdirigente Paco Salazar si deciden llevar el caso a la Fiscalía.

También ha negado que el partido lo haya protegido y ha asegurado que no tiene relación con él desde que estalló el caso. "En 2018 se activó el protocolo en Moncloa y no había ninguna denuncia. No hay voluntad de encubrir". Y ha rematado que "no admite lecciones de un partido que no hace ni la mitad", en referencia a las críticas constantes del PP.

Otras de las cuestiones más destacadas de la conversación con la prensa es que el presidente y secretario general del PSOE ha admitido "falta de recursos y de personal" y de ahí "el error en la velocidad" para atender los casos de las mujeres denunciantes. Y ha proseguido: "Lo que han faltado son más recursos para agilizar tiempos". Sánchez ha insistido en que "no resta gravedad" a este caso.

En todo caso, ha asegurado que el expediente de Salazar se culminará y ha dejado claro que todavía están dentro del plazo marcado en el protocolo interno del PSOE, que da seis meses para resolver el caso ante una denuncia.

Montero niega que se haya protegido a Salazar desde el partido La vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, también ha negado que su formación política haya protegido a Paco Salazar, al mismo tiempo que reconoce que el caso ha estado "muy mal gestionado". "No se puede tardar tanto en resolver un expediente", ha reconocido ante los medios de comunicación presentes en el Congreso. Y ha añadido que es necesario "cambiar los procedimientos" en el caso de nuevas denuncias. El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras el presunto acoso sexual a una militante Montero se ha referido en el mismo acto al otro caso por presunto acoso sexual a una militante por parte del líder del PSOE en Torremolinos, en Málaga. La vicepresidenta ha concretado que se ha reunido con la denunciante y que "la conoce mucho" y que tiene "mucha confianza con ella". "La creo totalmente", ha dicho Montero, insistiendo en que ella ya conocía el caso antes de que la militante fuera a la Fiscalía.

Considera que se han "retorcido" sus palabras sobre el exministro Ábalos Sánchez también ha hablado este sábado en el Congreso sobre la figura del exministro José Luis Ábalos, en prisión preventiva tras la decisión del Tribunal Supremo por su presunta relación con el caso Koldo. Según el presidente, se han "retorcido" sus palabras en una entrevista en RTVE y que dije que no conocía "personalmente" a Ábalos. En los mismos 'corrillos' con periodistas, el jefe del Ejecutivo ha sugerido que no vale defenderse con "calumnias" ni "difamaciones" que afectan a personas ajenas a la política, en referencia velada a su esposa, Begoña Gómez. Los diez titulares de Sánchez en RTVE: Del "asumo los incumplimientos con Junts" al "gran desconocido" de Ábalos