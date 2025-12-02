Los diez titulares de Sánchez en RTVE: Del "asumo los incumplimientos con Junts" al "gran desconocido" de Ábalos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concedido este martes sus primeras entrevistas después de la ruptura de Junts con el PSOE y tras la entrada en prisión provisional del ex secretario de Organización de PSOE José Luis Ábalos. Ha sido en el Palacio de la Moncloa, en el programa de Gemma Nierga de TVE Cafè d'Idees y en ella han tratado los principales temas de actualidad: desde anuncios para contentar a Junts hasta hablar de "un desconocido" Ábalos.

Estas son las diez frases clave del líder socialista durante la entrevista:

"No restamos importancia a la crisis política que ha abierto Junts" Sánchez comenzaba su entrevista lamentando "mucho" que se hubiera trasladado la sensación de que los socialistas restaban importancia a la ruptura anunciada por Junts hace unas semanas, porque aseguraba que no era así. "No restamos importancia", ha dicho incluso en dos ocasiones al ser preguntado por la crisis política abierta, para decir a continuación que admitía que no se había cumplido "con todo". 04.53 min Sánchez tranquiliza a Junts sobre el cumplimiento de sus acuerdos "Asumo esos incumplimientos y mi voluntad de cumplir con ellos. Por eso, hoy en el Consejo de Ministros aprobaremos un real decreto con medidas que nos había propuesto Junts", ha avanzado.

"Esperamos que Puigdemont pueda volver pronto" También se ha pronunciado sobre la situación del expresidente de Cataluña y líder de Junts Carles Puigdemont, que sigue en Bruselas, a donde huyó tras la declaración unilateral de independencia en 2017, a la espera de que se le aplique la ley de amnistía, tal y como viene reclamando. "Esperamos que pueda volver pronto", ha clamado Sánchez. Y es que, según el presidente del Gobierno, "estamos en el tramo final" de ley de amnistía: "Hemos logrado el aval de la comisión de Venecia, de la Comisión Europea, del Tribunal Constitucional, del abogado General del Tribunal de Justicia Europeo y estamos pendiente del Tribunal de Justicia Europeo", ha señalado. En este sentido, ha defendido que "la normalización total de Cataluña no se podrá producir hasta que Carles Puigdemont no pueda volver a Cataluña y no pueda ejercer en plenitud sus derechos políticos".

Sobre una reunión con Puigdemont: "Esa foto se producirá" Sobre una posible reunión con Carles Puigdemont, Sánchez ha vuelto a mostrarse dispuesto a ella y ha aventurado a decir que "esa foto se producirá", aunque, por ahora, ha remarcado todos los "cauces de entendimiento" con Junts están rotos. Y como no es la primera vez que no descarta un encuentro con el líder de Junts, al ser preguntado por qué no había tenido ya lugar, Sánchez se ha limitado a decir que no se había dado "la oportunidad", "la ocasión" para ello, sin dar más explicaciones. Además, ha asegurado que no ha hablado con Puigdemont en "años". En todo caso, ha ratificado que esa reunión sería una prueba de que la situación política en Cataluña se ha normalizado ya por completo, y que su "hoja de ruta" para conseguirlo habría sido "un éxito".

"Espero que las relaciones con Junts y otras fuerzas de Cataluña se normalice" Sobre una posible moción de censura de los 'populares' apoyada por Junts, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamara hace unos días a Foment del Treball que presionara a los de Puigdemont para ello, Sánchez ha asegurado que no tiene sentido y demuestra que "no hay nadie al volante" del PP. No obstante, ha señalado que si ocurriera finalmente un acercamiento entre PP y Junts, demostraría que su política de normalización política en Cataluña ha funcionado. "Espero que las relaciones con Junts y otras fuerzas de Cataluña se normalice porque habrá demostrado que la hoja de ruta que he impulsado ha sido un éxito", ha sostenido.

Ábalos: "Desde el punto de vista personal, era un gran desconocido" En la entrevista, también Sánchez ha sido cuestionado por el que fuera su 'número 3' en el PSOE y el defensor de la moción de censura que le llevó a la Moncloa en el año 2018, y que ahora está en la cárcel de Soto del Real de manera preventiva ante el "riesgo extremo" de fuga ante la cercanía del primer juicio por corrupción de la trama Koldo. "Tenía una confianza política en él, es evidente, no la niego. Pero desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí", ha sostenido. Además, ha tachado de "mentiras" todo lo que está insinuando Ábalos y su entorno. En este sentido, ha concedido que "todas las personas tienen derecho a defenderse y a reclamar su presunción de inocencia, pero no esparciendo este tipo de mentiras, bulos y desinformación". Ha citado entre esas mentiras que él se reuniera con el dirigente abertzale Arnaldo Otegi en 2018 para pactar la moción de censura contra Mariano Rajoy o la implicación de su mujer Begoña Gómez en el rescate a la aerolínea Air Europa. En todo caso, ha asegurado, no tiene intención de querellarse contra el exministro por no entrar "en una espiral de querellas", al tiempo que ha señalado que serán los tribunales los que tendrán que dirimir sobre la actuación del que fuera secretario de Organización socialista.

"Ni el Gobierno, ni el PSOE van a aceptar chantajes, ni amenazas" En este punto, Sánchez ha advertido que "ni el Gobierno, ni el PSOE, van a aceptar chantajes, ni amenazas". Además, ha asegurado que no acepta lecciones de un partido como el PP, que tiene "treinta causas abiertas por corrupción". Y se ha dirigido tanto a Ábalos, como a 'populares' o cualquier otro que quiera hacer insinuaciones veladas. Al ser preguntado por si temía nuevas revelaciones del exministro, Sánchez ha repetido que no va a aceptar ninguna amenaza o chantaje.

"He asumido responsabilidades" Preguntado por los casos de corrupción que cercan a personas de su entorno, Sánchez ha recalcado que pidió perdón y ha defendido que ha asumido"responsabilidades", en "tres ámbitos". "No solo era apartar a estas personas de la organización, o en el caso de Santos Cerdán (ex secretario de Organización del PSOE), también de la dirección; sino que tomamos decisiones, internamente, para reforzar los mecanismos de control, porque efectivamente fallaron, y desde el punto de vista legislativo y político, impulsando un plan estatal de lucha contra la corrupción para crear una agencia contra la corrupción", ha explicado. Así, Sánchez ha sostenido que ni su Gobierno, ni el PSOE han tenido "un ápice de connivencia con la corrupción", y que ha sido "contundente" desde el primer momento. "En cuanto ha habido un atisbo de corrupción en el Gobierno o partido, he actuado con contundencia", ha zanjado. Además, según el jefe del Ejecutivo, no existe la "corrupción cero", pero sí "la tolerancia cero con la corrupción".

Sobre si dimitiría si es imputado: "¿Por qué lo sería?" Cuestionado sobre si dimitiría si resulta imputado por algún caso de corrupción, como los que han llevado a prisión provisional a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE que nombró, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, Sánchez ha comentado que no veía razones para ser imputado. "¿Por qué lo sería (imputado)?", ha contestado. El también líder de PSOE ha defendido que en su partido "no se ha financiado irregularmente", como sí hizo, ha recordado, el PP, que tiene una sentencia de la Audiencia Nacional que determina que hubo financiación irregular. Es más, Sánchez ha asegurado estar viviendo todo esto con "absoluta tranquilidad" y con confianza en la Justicia.

"El PP copia las formas y los contenidos de los discursos de la ultraderecha" Ante la manifestación convocada por el PP el pasado domingo en el Templo de Debod, en Madrid, Sánchez ha lamentado el "escándalo" que a su juicio supone la "obscena celebración de aquellos y aquellas que se consideran impunes", en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su pareja y al Partido Popular. "Vemos a una derecha desconcertada por el crecimiento de la ultraderecha, que copia las formas y los contenidos de los discursos de la ultraderecha", ha sentenciado. Asimismo, ha cargado contra Ayuso por decir en esa protesta que España vivía una "dictadura" o de que "ETA estaba a punto de asaltar el País Vasco o Navarra". "Ayuso ya no tiene límite, pero lo grave no es lo que diga ella, sino que todo el Partido Popular, también su jefe de filas, el señor Feijóo, esté en esas mismas coordenadas", ha advertido.