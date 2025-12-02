Junts no ve creíble el "giro de 180 grados de Sánchez" y pide que cumpla todo lo pendiente

Junts responde a Sánchez. El partido de Puigdemont no ve creíble el "giro de 180 grados" del presidente del Gobierno en relación con el cumplimiento de sus compromisos, y le exige que materialice "todo lo pendiente".

Así lo han señalado a la agencia Efe fuentes de Junts, después de que Sánchez haya dado un giro en su discurso y haya anunciado un paquete de medidas económicas para tratar de reconstruir puentes con Junts como socio clave de legislatura.

24.20 min Entrevista completa Pedro Sánchez en Cafè d'Idees

En dos entrevistas en RAC1 y La 2 Cat, con Gemma Nierga en el Cafè d'idees, Sánchez ha asumido sus "incumplimientos" en determinados compromisos adquiridos con Junts y ha movido ficha para remediarlo con medidas concretas, como un real decreto ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministro para "flexibilizar a los entes locales y los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles".

Para Junts, este giro de Sánchez solo "será creíble cuando haya cumplido todo lo pendiente". "Hasta entonces seguimos igual. Hechos, y no solo palabras", han reclamado fuentes de la dirección de Junts consultadas por EFE.

Desde la formación de Puigdemont mantienen la discreción. No quieren hacer ninguna valoración pública y remiten a la rueda de prensa que hará este miércoles por la mañana Míriam Nogueras desde la sede de Junts en Barcelona.

Mientras, la única voz pública ha sido la del senador Eduard Pujol que ha advertido este tarde al PSOE que "si hacen lo mismo de siempre, tendremos lo mismo de siempre". Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Pujol ha recordado que Junts siempre ha defendido "lo mismo", y que son los socialistas quiénes "tienen que escoger".

Las exigencias de Junts al Gobierno Junts per Catalunya desconfía del intento de restablecer relaciones por parte del Gobierno. Y hace días que recuerda que hay varios puntos que el Ejecutivo ha incumplido. Entre ellos, la oficialidad del catalán en las instituciones comunitarias. Los de Carles Puigdemont siempre han defendido que la lengua catalana se pueda hablar en Bruselas, pero para ello es necesario que todos los Estados miembros den su visto bueno. El Gobierno sostiene que ha hecho su trabajo intentando convencer a todos los países para lograr la unanimidad, y apunta a maniobras del PP para que este punto no prospere. Se mantiene, por ejemplo, el bloqueo de Alemania a la propuesta. Otro punto que Junts reclama con celeridad es el endurecimiento de las penas para las personas multirreincidentes. Hace más de un año que el partido planteó, entre otras cosas, castigar con prisión de uno a tres años el hurto de teléfonos móviles. Está previsto que este jueves la Cámara Baja reactive la ponencia de la ley para endurecer las condenas por multirreincidencia. En el mismo sentido, Junts afea que no haya obtenido luz verde la ley pactada con el PSOE para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat. En septiembre el Congreso tumbó la propuesta, con el voto en contra del PP, Vox, Podemos y dos diputados de Sumar. En la entrevista de este martes, Pedro Sánchez también ha escenificado la intención del Gobierno de publicar las balanzas fiscales, otra de las exigencias de los de Puigdemont. El presidente ha precisado que lo único que está pendiente es pactar la metodología para que "dé una cifra cierta o aproximada a la real". Por último, queda pendiente un hipotético encuentro entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. El jefe del Ejecutivo ha asegurado con rotundidad que "esa foto se producirá", aunque por el momento "no se ha dado la oportunidad".