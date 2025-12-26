El tiempo del fin de semana del 27 de diciembre en España: precipitaciones persistentes y fuertes acompañadas de tormentas

Después de una Nochebuena y una Navidad marcadas por las bajas temperaturas, inéditas en más de una década, el frío aún se alargará unos días más y este sábado el tiempo vuelve a estar marcado por la inestabilidad, con focos de lluvia importante.

Fenómenos más significativos Los fenómenos más significativos serán precipitaciones persistentes y fuertes acompañadas de tormenta en el este de Cataluña, Andalucía occidental, Estrecho y Alborán, también posibles localmente en Baleares y Comunidad Valenciana. Rachas muy fuertes de viento de componente este en litorales de Cataluña, también probables del sur en los litorales atlánticos andaluces. Heladas localmente fuertes en montañas del norte peninsular.

Sábado 27 de diciembre Se mantendrá la inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones ocasionalmente con tormenta, en Baleares, fachada oriental y cuadrante nordeste peninsular, tendiendo a abrirse claros en el archipiélago. Se prevén persistentes y fuertes en el este de Cataluña, siendo también posible de forma local en las islas y Comunidad Valenciana. En el resto de la Península, cielos poco nubosos o con intervalos, tendiendo a cubrirse en la mitad sur debido a un frente que dejará precipitaciones en la mayor parte de Extremadura y Andalucía, yendo ocasionalmente con tormenta y granizo, y pudiendo afectar a regiones aledañas. Se prevén persistente y/o fuertes en zonas del extremo oeste de Andalucía, entorno del Estrecho y oeste de Alborán. Nevará en montañas del cuadrante nordeste y del sureste peninsular, pudiendo hacerlo en las del centro, a una cota de 1400/1600 metros y con acumulados significativos en el Pirineo oriental. En Canarias, intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas en las islas orientales y en el norte de las montañosas. Bancos de niebla en montañas del centro y cuadrante nordeste peninsular.

Temperaturas del sábado Temperaturas máximas en ascenso en la mayor parte de la Península, localmente notable en el Ebro y Cantábrico oriental, y exceptuando Andalucía occidental en descenso y regiones mediterráneas con pocos cambios. Tampoco se esperan cambios en el resto del país. Mínimas en ascenso en la mitad norte peninsular, con descensos en el Guadalquivir e interior sureste y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en amplias zonas del interior peninsular, moderadas incluso localmente fuertes en montañas del norte. Soplará viento de componente sur con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en los litorales de Andalucía occidental, con viento moderado de componente oeste en Canarias y predominando el de componente este en el resto, también con probables intervalos fuertes y/o rachas muy fuertes en litorales de Cataluña, Cantábrico y Alborán.