El temporal provoca la crecida de varios ríos en Cataluña y obliga a evacuar dos trenes y una residencia

El temporal que afecta este viernes a Cataluña está provocando la crecida de varios ríos, como el Ges o el Manol, que han superado el umbral de peligro, y ha obligado también a evacuar a los pasajeros de dos trenes —unas 220 personas en total que habían quedado parados por la caída de sendos árboles en la vía— y una residencia de atención para personas con discapacidad intelectual.

La residencia, situada en el Far d'Empordà (Girona), llevaba a primera hora de la mañana de este viernes 67,7 metros cúbicos. En total, se ha evacuado de allí a 16 personas, seis de ellas gracias a personal de la misma residencia y otras 10 con la ayuda de los Bomberos, aunque todas ellas ilesas.

También presenta un caudal muy alto el río Ges, en Torelló (Barcelona), con 76,7 metros cúbicos por segundo, y el río Muga, que a su paso por Sant Llorenç de la Muga suma 50 m3 por segundo.

En esta línea, la jefa del servicio de gestión de emergencias de Protección Civil de la Generalitat, Montse Font, ha asegurado que la principal preocupación hasta ahora es la evolución de ríos y rieras y el fuerte oleaje en el litoral y, en segundo lugar, los aludes, porque hay "una acumulación de nieve muy importante" en el Pirineo, por lo que ha pedido evitar actividades de montaña y otras que impliquen cruzar torrentes, ríos y afluentes en la zona de Girona.

En el resto de la Península, el frío aún se alargará unos días más y este viernes el tiempo vuelve a estar marcado por la inestabilidad, con focos de lluvia importante en otras zonas del Mediterráneo la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

Corte de vías de tren y de luz De vuelta a Cataluña, el temporal está provocando fuertes rachas de viento, lluvia intensa y nieve en algunas partes, lo que ha provocado la caída de varios árboles en zonas cercanas a vías ferroviarias. Por ello, un tren que circulaba entre Caldes de Malavella y Girona ha quedado parado y los 150 pasajeros han tenido que ser evacuados a otro convoy, ha informado Protecció Civil. Los Bomberos de la Generalitat también han informado en un comunicado de que en Fornells de la Selva (Girona), a primera hora de mañana, han ayudado a evacuar a 71 pasajeros, el conductor y el revisor de otro tren, también afectado por la caída de un árbol en la vía. "🌊 El cabal del riu Manol es dispara fins als 67,7 m³/s a Santa Llogaia d'Àlguema, per sobre del llindar de perill.



Protecció Civil amplia l'avís al riu Ges a Torelló i demana prudència



— RTVE Notícies December 26, 2025 Por otra parte, Protecció Civil ha informado de que Endesa ha dado cuenta de una avería en la línea eléctrica que alimenta parcialmente a los municipios tarraconenses de Ascó, Flix y Vinebre. En total, hay unos 1.500 clientes afectados entre los tres municipios, y Endesa ha enviado una brigada para reparar la instalación lo más rápido posible.