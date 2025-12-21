El temporal de nieve complica el tráfico en decenas de carreteras durante el fin de semana

El temporal de nieve está complicando la circulación en varias carreteras del país durante la tarde de este domingo y ya afecta a 43 vías. La autovía A-92 a la altura del Puerto de la Mora, en Granada, que permanecía cortada por acumulación de la nieve, ha sido reabierta al tráfico, según ha informado a EFE la Guardia Civil de Tráfico.

La tarde comenzaba con 33 carreteras afectadas por las nevadas, una cifra que ha ascendido a 43, con especial incidencia en Huesca y Asturias, con hasta ocho vías secundarias afectadas, según el último boletín de la Dirección General de Tráfico.

Dentro de la vía principal, se encuentra especialmente afectada la A-92 a la altura de Granada, que permanece totalmente cortada entre Albolote y Huétor de Santillán, y en el que los vehículos deben desviarse por la A-308. La DGT pide extremada precaución al volante.

Precaución en carreteras Otras carreteras se encuentran transitables con precaución, como la A-6 en Lugo y León, entre Pedrafita do Cebreiro y Las Herrerías; y la A-8 en Lugo, a su paso por Marrube. Tráfico pide especial precaución ante el temporal de nevadas y solicita a los conductores que consulten la información del tiempo y el tráfico antes de emprender la marcha y que vayan equipados con cadenas y neumáticos de invierno. Al margen de la situación meteorológica, en Murcia un accidente dificulta el tráfico en la A-7, a la altura de Alcantarilla, en sentido Alicante.