El tiempo hoy domingo 21 de diciembre en España: bajada de temperaturas, además de nevadas en la mitad norte

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo nevadas en buena parte de la mitad norte y zonas altas del este y sureste, con una cota de nieve que puede descender hasta los 700/800 metros, y una bajada de las temperaturas en muchos puntos de España.

Continúa la inestabilidad en la península y Baleares, con frentes recorriendo el territorio de noroeste a sureste asociados a un sistema de bajas presiones que introducirá una masa de aire polar.

Predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas que, en principio, se prevén más abundantes en litorales de Galicia, entorno pirenaico en horas centrales, Alborán y mitad sur de la vertiente atlántica, pudiendo ser fuertes en zonas del sur de Andalucía.

Se prevén nevadas abundantes en montañas de la mitad norte peninsular y del sureste, siendo también posible en zonas aledañas, en especial de la meseta norte y Alto Ebro.

La cota de nieve estará entre los 1.000/1.200 metros bajando hasta 700/800 metros en el noroeste; entre los 1.600/1.800 metros bajando a 1.300/1.500 metros en el sureste, y 1.300/1.500 metros descendiendo a unos 1.000 metros en el resto.

En Canarias, intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, también posibles y de forma ocasional en el resto.

Bancos de niebla matinales y entornos de montaña y depresiones del nordeste, con brumas frontales afectando a buena parte de la península.

Temperaturas mínimas en descenso en el territorio peninsular exceptuando en el extremo oeste, con pocos cambios. Puede ser notable en zonas de la mitad norte y presentándose en muchos lugares al final del día.

También descensos de las máximas exceptuando ascensos en Melilla y pocos cambios en el nordeste; también pocos cambios en Canarias.

Heladas débiles en sierras del sureste y en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular, moderadas incluso localmente fuertes en montaña.

Soplará viento del oeste y suroeste en la península y Baleares, moderado en litorales y llegando a fuerte con rachas muy fuertes en los del sur peninsular.

También son posibles en el archipiélago balear, montañas del norte y litorales del extremo noroeste. En interiores se prevé viento de flojo a moderado, con alisio moderado en Canarias.

