El tiempo este miércoles 3 de diciembre en España: lluvias, nieve en montañas y fuertes rachas de viento en varias zonas

Estamos en diciembre, y el ambiente vuelve a ser típicamente invernal y con nieve. Castilla y León y Madrid han continuado con avisos activados durante esta madrugada.

Habrá probables acumulados de nieve, de manera significativa, en el sistema Central durante este miércoles 3 de diciembre, además de rachas muy fuertes de viento en zonas de Alborán, bajo Ebro, Ampurdán y litorales del Cantábrico y Galicia.

Así, vamos a seguir hablando de lluvias. El paso sucesivo de frentes dejará cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares. Esto afectará a gran parte del centro y sur de la Península, a las Pitiusas y a algunas zonas de Cataluña y se darán precipitaciones, con alguna tormenta y granizo ocasional, en Galicia, Cantábrico, Pirineo occidental, Melilla y este de Baleares, donde podrían ser localmente fuertes, así como persistentes en el extremo oriental del Cantábrico.

Mapa de previsión del tiempo en España el 3 de diciembre de 2025 Tiempo RTVE

En Canarias estará nublado, con lluvias sobre todo en el norte de las islas montañosas. Nieblas por la mañana en la meseta Norte y en zonas hundidas del nordeste, además de bancos de niebla en zonas de montaña.

Las temperaturas máximas bajan en el Mediterráneo, el interior del este peninsular y los Pirineos; suben en partes del norte de Aragón, Navarra, la Ibérica sur y el oeste de Galicia; se mantienen sin grandes cambios en el resto. Y las mínimas bajan en la mayoría del país salvo en Canarias, donde apenas cambian. Habrá heladas débiles en muchas zonas del interior norte y sierras del sureste, y moderadas en montañas del norte.

Mapa de España con la previsión de las temperaturas mínimas el 3 de diciembre de 2025 Tiempo RTVE