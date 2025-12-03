Enlaces accesibilidad
El tiempo este miércoles 3 de diciembre en España: lluvias, nieve en montañas y fuertes rachas de viento en varias zonas

  • La AEMET prevé nevadas en zonas del sistema Central y chubascos localmente fuertes en el este de Baleares
El tiempo en España: lluvias y fuertes rachas de viento
RTVE.es / Agencias

Estamos en diciembre, y el ambiente vuelve a ser típicamente invernal y con nieve. Castilla y León y Madrid han continuado con avisos activados durante esta madrugada.

Habrá probables acumulados de nieve, de manera significativa, en el sistema Central durante este miércoles 3 de diciembre, además de rachas muy fuertes de viento en zonas de Alborán, bajo Ebro, Ampurdán y litorales del Cantábrico y Galicia.

Así, vamos a seguir hablando de lluvias. El paso sucesivo de frentes dejará cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares. Esto afectará a gran parte del centro y sur de la Península, a las Pitiusas y a algunas zonas de Cataluña y se darán precipitaciones, con alguna tormenta y granizo ocasional, en Galicia, Cantábrico, Pirineo occidental, Melilla y este de Baleares, donde podrían ser localmente fuertes, así como persistentes en el extremo oriental del Cantábrico.

El tiempo este miércoles 3 de diciembre en España

Mapa de previsión del tiempo en España el 3 de diciembre de 2025 Tiempo RTVE

En Canarias estará nublado, con lluvias sobre todo en el norte de las islas montañosas. Nieblas por la mañana en la meseta Norte y en zonas hundidas del nordeste, además de bancos de niebla en zonas de montaña.

Las temperaturas máximas bajan en el Mediterráneo, el interior del este peninsular y los Pirineos; suben en partes del norte de Aragón, Navarra, la Ibérica sur y el oeste de Galicia; se mantienen sin grandes cambios en el resto. Y las mínimas bajan en la mayoría del país salvo en Canarias, donde apenas cambian. Habrá heladas débiles en muchas zonas del interior norte y sierras del sureste, y moderadas en montañas del norte.

El tiempo este miércoles 3 de diciembre en España

Mapa de España con la previsión de las temperaturas mínimas el 3 de diciembre de 2025 Tiempo RTVE

Próximos días

Las temperaturas subirán un poco a finales de semana, pero en todo caso, si miramos el pronóstico en cuanto a la precipitación siguen llegando frentes atlánticos y, por tanto, continuaremos hablando de lluvia. No mucha lluvia, pero sí precipitaciones y la tendencia para lo que queda de semana es que se mantenga esta misma situación.

Un jueves de nuevo lluvioso, especialmente en el noroeste y el fin de semana también va a venir marcado, especialmente el sábado, por más precipitaciones. Y esto es bueno porque, en general, estamos en una época del año que necesitamos hacer reservas.

