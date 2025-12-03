El tiempo este miércoles 3 de diciembre en España: lluvias, nieve en montañas y fuertes rachas de viento en varias zonas
- La AEMET prevé nevadas en zonas del sistema Central y chubascos localmente fuertes en el este de Baleares
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
Estamos en diciembre, y el ambiente vuelve a ser típicamente invernal y con nieve. Castilla y León y Madrid han continuado con avisos activados durante esta madrugada.
Habrá probables acumulados de nieve, de manera significativa, en el sistema Central durante este miércoles 3 de diciembre, además de rachas muy fuertes de viento en zonas de Alborán, bajo Ebro, Ampurdán y litorales del Cantábrico y Galicia.
Así, vamos a seguir hablando de lluvias. El paso sucesivo de frentes dejará cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares. Esto afectará a gran parte del centro y sur de la Península, a las Pitiusas y a algunas zonas de Cataluña y se darán precipitaciones, con alguna tormenta y granizo ocasional, en Galicia, Cantábrico, Pirineo occidental, Melilla y este de Baleares, donde podrían ser localmente fuertes, así como persistentes en el extremo oriental del Cantábrico.
En Canarias estará nublado, con lluvias sobre todo en el norte de las islas montañosas. Nieblas por la mañana en la meseta Norte y en zonas hundidas del nordeste, además de bancos de niebla en zonas de montaña.
Las temperaturas máximas bajan en el Mediterráneo, el interior del este peninsular y los Pirineos; suben en partes del norte de Aragón, Navarra, la Ibérica sur y el oeste de Galicia; se mantienen sin grandes cambios en el resto. Y las mínimas bajan en la mayoría del país salvo en Canarias, donde apenas cambian. Habrá heladas débiles en muchas zonas del interior norte y sierras del sureste, y moderadas en montañas del norte.
Próximos días
Las temperaturas subirán un poco a finales de semana, pero en todo caso, si miramos el pronóstico en cuanto a la precipitación siguen llegando frentes atlánticos y, por tanto, continuaremos hablando de lluvia. No mucha lluvia, pero sí precipitaciones y la tendencia para lo que queda de semana es que se mantenga esta misma situación.
Un jueves de nuevo lluvioso, especialmente en el noroeste y el fin de semana también va a venir marcado, especialmente el sábado, por más precipitaciones. Y esto es bueno porque, en general, estamos en una época del año que necesitamos hacer reservas.
*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es