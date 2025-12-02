El tiempo este martes 2 de diciembre en España: alertas costeras en Galicia y el Cantábrico
- La AEMET prevé acumulaciones significativas de nieve en zonas del sistema Central y de la Ibérica
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
Un frente frío viene acompañado este martes, 2 de diciembre, por un predominio de cielos nubosos en gran parte de la Península, con algunas precipitaciones por lo general débiles que pueden ser localmente fuertes o persistentes en Galicia. En esa región, la AEMET ha declarado también un aviso naranja en previsión de fenómenos meteorológicos costeros extremos que se extenderán a gran parte de la cornisa cantábrica.
Además de Galicia, en alerta desde primera hora de la mañana, la agencia de meteorología ha puesto bajo aviso naranja a Asturias y Cantabria, ante la posibilidad de que se registren olas de hasta seis metros. Este temporal marítimo, acompañado de fuertes rachas de viento, se dejará notar además en el País Vasco, en aviso amarillo, mientras que al otro lado de la península las costas de Granada y Almería quedan también en aviso amarillo.
Las precipitaciones, por su parte, se extenderán a la mayoría del territorio, a excepción del tercio este de la península y de las islas Baleares, que quedarán al margen de las lluvias aunque sí se prevé en todas estas áreas una jornada por lo general nubosa.
Estas precipitaciones serán en forma de nieve en montañas de la mitad norte a una cota de entre 1.000 y 1.200 metros y en las del sureste, a partir de los 1.500 metros. Las acumulaciones más significativas se prevén en zonas del sistema Central de Ávila, Segovia y Comunidad de Madrid y también en el Ibérico, en concreto en la provincia de Burgos.
Las temperaturas máximas tienden a bajar en gran parte de las regiones, a excepción de la Comunidad Valenciana, Melilla y localmente en el alto Ebro y norte de la meseta Norte y de Baleares, mientras que las mínimas van en aumento por lo general, con pocos cambios en los archipiélagos, Andalucía y el tercio norte peninsular.
Las principales heladas se prevén en montañas de la mitad norte y sureste y en puntos de la meseta norte.
El miércoles, cuatro comunidades en aviso naranja
La Península ibérica y Baleares seguirán el miércoles bajo la influencia de frentes atlánticos, con cielos nubosos que tenderán a ir abriendo a excepción del cuadrante noroeste, las comunidades bañadas por el mar Cantábrico y la zona este de Baleares. En el este de Mallorca y en Menorca, la AEMET advierte de que podrían registrarse lluvias localmente fuertes, mientras que estas precipitaciones serán persistentes en el extremo cantábrico oriental.
Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco tendrán aviso naranja por fenómenos durante todo el miércoles, o al menos gran parte de la jornada, mientras que en la costa granadina y almeriense se mantendrá el aviso amarillo, extensible también a Melilla. Los expertos prevén para esta ciudad autónoma fuertes rachas de viento y tormentas ocasionales el 3 de diciembre.