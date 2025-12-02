El tiempo este martes 2 de diciembre en España: alertas costeras en Galicia y el Cantábrico

Un frente frío viene acompañado este martes, 2 de diciembre, por un predominio de cielos nubosos en gran parte de la Península, con algunas precipitaciones por lo general débiles que pueden ser localmente fuertes o persistentes en Galicia. En esa región, la AEMET ha declarado también un aviso naranja en previsión de fenómenos meteorológicos costeros extremos que se extenderán a gran parte de la cornisa cantábrica.

Además de Galicia, en alerta desde primera hora de la mañana, la agencia de meteorología ha puesto bajo aviso naranja a Asturias y Cantabria, ante la posibilidad de que se registren olas de hasta seis metros. Este temporal marítimo, acompañado de fuertes rachas de viento, se dejará notar además en el País Vasco, en aviso amarillo, mientras que al otro lado de la península las costas de Granada y Almería quedan también en aviso amarillo.

Las precipitaciones, por su parte, se extenderán a la mayoría del territorio, a excepción del tercio este de la península y de las islas Baleares, que quedarán al margen de las lluvias aunque sí se prevé en todas estas áreas una jornada por lo general nubosa.

Mapa de previsión del tiempo en España el 2 de diciembre de 2025 Tiempo RTVE

Estas precipitaciones serán en forma de nieve en montañas de la mitad norte a una cota de entre 1.000 y 1.200 metros y en las del sureste, a partir de los 1.500 metros. Las acumulaciones más significativas se prevén en zonas del sistema Central de Ávila, Segovia y Comunidad de Madrid y también en el Ibérico, en concreto en la provincia de Burgos.

Las temperaturas máximas tienden a bajar en gran parte de las regiones, a excepción de la Comunidad Valenciana, Melilla y localmente en el alto Ebro y norte de la meseta Norte y de Baleares, mientras que las mínimas van en aumento por lo general, con pocos cambios en los archipiélagos, Andalucía y el tercio norte peninsular.

Las principales heladas se prevén en montañas de la mitad norte y sureste y en puntos de la meseta norte.

Mapa de España con la previsión de las temperaturas mínimas el 2 de diciembre de 2025 Tiempo RTVE