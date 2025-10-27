'Nuevo clima, nueva emergencia', el equipo de El Tiempo RTVE reconstruye el día de la dana un año después

El 29 de octubre de 2024 marcó un antes y un después. Las devastadoras inundaciones que arrasaron el este peninsular —no solo en Valencia— dejaron una huella imborrable: pueblos destrozados, comercios asolados y 229 vidas perdidas. Una tragedia que nos obliga a preguntarnos qué tiene que cambiar para que algo así no vuelva a ocurrir.

Nuevo clima, nueva emergencia es un nuevo videopodcast conducido por el meteorólogo Marc Santandreu, que invita a reflexionar sobre cómo está cambiando nuestro clima y qué soluciones reales ofrece la ciencia ante la nueva emergencia ambiental que vivimos. El programa se estrena este martes 28 a las 15:40 en el Canal 24 horas y en RTVE Play.

Partiendo de la dana de Valencia, el programa reconstruye aquel episodio extremo a través del testimonio del equipo de meteorología de RTVE, ofreciendo una mirada íntima y rigurosa sobre cómo se vivió desde dentro y las reflexiones que se generaron. Con sensibilidad y profundidad, analiza las causas y consecuencias de aquel suceso, y busca responder a una gran pregunta: ¿Cómo pudo evitarse y qué debemos cambiar para que no vuelva a pasar?

Rodaje del videopodcast 'Grado y medio'