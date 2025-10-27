'Nuevo clima, nueva emergencia', el equipo de El Tiempo RTVE reconstruye el día de la dana un año después
- El programa reconstruye el día de la dana a través del testimonio del equipo de El Tiempo de RTVE
- Nuevo clima, nueva emergencia subraya la necesidad de adaptar los avisos y protocolos al nuevo escenario climático
El 29 de octubre de 2024 marcó un antes y un después. Las devastadoras inundaciones que arrasaron el este peninsular —no solo en Valencia— dejaron una huella imborrable: pueblos destrozados, comercios asolados y 229 vidas perdidas. Una tragedia que nos obliga a preguntarnos qué tiene que cambiar para que algo así no vuelva a ocurrir.
Nuevo clima, nueva emergencia es un nuevo videopodcast conducido por el meteorólogo Marc Santandreu, que invita a reflexionar sobre cómo está cambiando nuestro clima y qué soluciones reales ofrece la ciencia ante la nueva emergencia ambiental que vivimos. El programa se estrena este martes 28 a las 15:40 en el Canal 24 horas y en RTVE Play.
Partiendo de la dana de Valencia, el programa reconstruye aquel episodio extremo a través del testimonio del equipo de meteorología de RTVE, ofreciendo una mirada íntima y rigurosa sobre cómo se vivió desde dentro y las reflexiones que se generaron. Con sensibilidad y profundidad, analiza las causas y consecuencias de aquel suceso, y busca responder a una gran pregunta: ¿Cómo pudo evitarse y qué debemos cambiar para que no vuelva a pasar?
Meteorólogos y divulgadores científicos
Para ello, en este primer episodio, Marc Santandreu conversa además con la doctora y catedrática Carmen Llasat, experta en riesgos naturales; Javier Peña, divulgador ambiental y fundador del proyecto Hope!, y Mónica López, jefa de Meteorología de RTVE. Juntos abordan un diálogo entre la ciencia, la comunicación y la responsabilidad social, aportando claves para transformar la preocupación en acción.
En este contexto, Nuevo clima, nueva emergencia pone sobre la mesa la necesidad de adaptar los avisos y protocolos al nuevo escenario climático: lo que antes servía, ahora ya no. El clima ha cambiado, y con él deben cambiar nuestras herramientas, nuestras infraestructuras y nuestra manera de entender el riesgo. También subraya la importancia de repensar nuestro entorno —cómo construimos, cómo gestionamos el territorio, cómo planificamos nuestras ciudades— y, por último, la urgencia de preparar y formar a la sociedad para vivir mejor en este nuevo contexto.
Un escenario que plantea grandes desafíos, sí, pero que también abre la puerta a enormes oportunidades en las que también se indaga y que pasan por innovar, cooperar y construir un futuro más seguro y sostenible.
Este programa no solo busca informar, sino acercar la ciencia a la acción política y social, invitando a comprender la magnitud del reto climático y las oportunidades que ofrece la adaptación basada en la evidencia científica. “Nuevo clima, nueva emergencia” no solo informa: conecta la ciencia con la acción política y social, invitando a la ciudadanía a comprender la magnitud del reto climático y las oportunidades de adaptación basadas en evidencia. Sigue el estreno a las 15:40 horas en el Canal 24 horas y RTVE Play.