Las inundaciones causan al menos 14 muertos en Safi, al norte de Marruecos

Las inundaciones repentinas provocadas por las lluvias torrenciales de este fin de semana han causado la muerte de al menos 14 personas en la provincia marroquí de Safi, en la costa atlántica del país norteafricano, a 330 kilómetros al sur de Rabat. Otras 32 han resultado heridas, según han informado las autoridades marroquíes. La mayoría han sido dados de alta mientras que el resto recibe atención médica en el Hospital Mohammed VI de la localidad.

Una hora de fuertes lluvias ha bastado para inundar alrededor de 70 viviendas y comercios, arrastrar diez vehículos y cortar numerosas carreteras en Safi y sus alrededores, mientras continúan las labores de rescate, según recoge la agencia de noticias Reuters.

Asimismo, han señalado que otras personas fueron auxiliadas y se encuentran actualmente recibiendo atención médica en el Hospital Mohammed V de Safi.

Las autoridades han subrayado que hay una "movilización total" de los medios logísticos y recursos humanos para intervenir de forma inmediata y auxiliar a los ciudadanos. Y han añadido que los trabajos continúan para buscar a posibles desaparecidos, así como restablecer el tráfico y el resto de servicios en la provincia.

Por su parte, la Dirección Regional de Educación en Safi informó de que se ha decidido suspender las clases en la provincia debido a las adversas condiciones meteorológicas.

Imágenes difundidas por medios digitales locales y a través de las redes sociales muestran calles en Safi transformadas en ríos, comercios anegados y vehículos arrastrados por las aguas.