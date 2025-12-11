Las fuertes lluvias que azotan Gaza inundan cientos de tiendas de campaña en los campamentos de refugiados

Las fuertes lluvias que están asolando Gaza desde el miércoles han inundado las tiendas de campaña y embarrado sus alrededores en los campamentos de la ciudad. A primera hora de este jueves, el servicio de emergencias de la Defensa Civil de Gaza ya había atendido más de 2.500 llamadas de auxilio de gazatíes a causa de las inundaciones y el mal tiempo.

La Tormenta Byron ha provocado el fallecimiento de una bebé de ocho meses por hipotermia después de que el agua inundara la tienda de campaña de su familia en Jan Younis, al sur del enclave.

"Cuando nos despertamos, encontramos la lluvia y el viento sobre ella, y la niña murió de frío repentinamente", ha declarado el padre de la niña a la agencia de noticias Reuters.

En la amplia explanada llena de tiendas de campaña junto a la playa en ciudad de Gaza la imagen de multitud de personas retirando el agua se repite en numerosas ocasiones.

Algunos desplazados tratan de sacar las colchonetas sobre las que duermen y extenderlas sobre el tejado de la tienda para que se sequen. Otras mujeres tienden en la calle las alfombras con las que cubrían los suelos de tierra sobre los que tienen que asentar su campamento.

Las improvisadas calles de estos campamentos son ahora lodazales y en muchos casos se han inundado, por lo que niños, ancianos y el resto de desplazados se ven obligados a caminar, en muchos casos en sandalias, con los pies dentro del agua, que les alcanza sobre los tobillos.

Y se ven flotando pertenencias de los desplazados sobre charcos de agua de lluvia.

Campamentos de palestinos desplazados inundados tras las fuertes lluvias Omar AL-QATTAA / AFP

Una nueva tragedia en medio del frágil alto el fuego "Los equipos de Defensa Civil en la Gobernación Norte, en cooperación con la Empresa Municipal de Agua de los Municipios Costeros, están nivelando el terreno en el campamento de Halawa (en la localidad de Yabalia) y construyendo barreras de arena para evitar que el agua entre en las tiendas de campaña de los residentes", ha advertido Defensa Civil en un comunicado citado por la Agencia EFE. Funcionarios municipales y de defensa civil han afirmado no poder hacer frente a la tormenta debido a la escasez de combustible y los daños en los equipamiento por los ataques perpetrados por Israel, que destruyó excavadoras y otros vehículos utilizados para bombear agua, durante la invasión que comenzó en octubre de 2023, que desplazó a la mayor parte de los más de dos millones de habitantes y dejó gran parte de Gaza en ruinas. Si bien el alto el fuego firmado en octubre pasado ha permitido que cientos de miles de palestinos regresen a las ruinas de la ciudad de Gaza e Israel ha retirado sus tropas de las posiciones en la ciudad, la violencia no ha cesado por completo. Las autoridades sanitarias palestinas afirman que las fuerzas israelíes han matado a 383 personas en ataques en Gaza desde la tregua. Mientras que Israel asegura que tres de sus soldados han muerto desde que comenzó el alto el fuego y ha atacado a decenas de combatientes. Un informe de las Naciones Unidas indicó que 761 campamentos de desplazados que albergan a unas 850.000 personas corren un alto riesgo de inundaciones y miles de personas se habían desplazado en previsión de fuertes lluvias. Y funcionarios de la ONU y palestinos afirmaron que se necesitan urgentemente al menos 300.000 tiendas de campaña nuevas para los aproximadamente 1,5 millones de personas que siguen desplazadas. La mayoría de los refugios existentes están deteriorados o hechos de plástico fino y lonas de tela. El frío y la lluvia congelan la esperanza de la población en Gaza: "Si no nos matan las bombas, lo hará el invierno" Ebbaba Hameida Ya a mediados de noviembre pasado las intensas lluvias que sufrió la Franja inundaron miles de tiendas de campaña. En vídeos difundidos por canales palestinos se podía observar a personas desplazadas gritando desesperadas tras ver sus tiendas inundadas y arrasadas por la tormenta.