Borrasca Emilia: la AEMET activa el aviso rojo en Andalucía y Valencia ante lluvias torrenciales

En un domingo marcado por la borrasca Emilia, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han alertado a las autoridades, que han puesto en marcha los servicios necesarios para informar a la situación de las posibles lluvias torrenciales en zonas de Andalucía y Valencia. Almería está en aviso rojo, que también será activado en Valencia, ahora en naranja, será a partir de mediodía.

Están previstas lluvias torrenciales que pueden acumular más de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas y podrían llegar hasta los 250 litros en 24 horas. Ante los avisos metereológicos por la borrasca Emilia para la Comunidad Valenciana, Protección civil envió un mensaje EsAlert por riesgo de inundaciones. En la red social X, el president de la Generalitat. Juanfran Pérez Llorca, pide precaución, y que se eviten los desplazamientos y las zonas inundables.

Emilia ha dejado mucha lluvia, fuerte viento, oleaje y las primeras nevadas en Canarias. Se han registrado más de 1.000 incidencias en las últimas horas y ahora se desplaza hacia la península, donde las precipitaciones serán fuertes o muy fuertes, e incluso torrenciales en algunos lugares del este de Andalucía, Valencia, el sureste de Castilla-La Mancha y en Murcia, un episodio que continuará hasta el lunes.

Los 36 municipios de Almería afectados por aviso rojo por lluvias han recibido también un Es-Alert enviado por Protección Civil. La alerta masiva ha llegado a los teléfonos móviles de los ciudadanos que se encuentran en las comarcas almerienses del Valle del Almanzora y Los Vélez a través del sistema Es-Alert, instando a la población a extremar la prudencia ante el aviso rojo por lluvias torrenciales que ha entrado en vigor a partir de las 06:00 horas de este domingo.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha calificado la situación de "peligro extraordinario" debido al paso de la borrasca Emilia y ha reiterado la necesidad de mantener la "prudencia máxima".

Esta medida excepcional se enmarca dentro de la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, que la Junta mantiene activa desde este viernes.

Aviso naranja en zonas de Almería y Granada De forma paralela al aviso rojo, la situación también es complicada en las áreas colindantes. Las comarcas de Nacimiento y Campo de Tabernas, también en Almería, están bajo aviso naranja con previsiones de hasta 100 litros, mientras que en la provincia de Granada, las zonas de Guadix y Baza se encuentran en la misma situación de riesgo importante. Los ayuntamientos de la zona, en coordinación con el 112, han suspendido todas las actividades programadas y recomiendan a la población seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales. La borrasca Emilia deja más de mil incidencias en Canarias y pone en aviso rojo a Valencia y Almería