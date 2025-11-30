Las lluvias comienzan a remitir en el Sudeste Asiático tras el paso de temporales que dejan un millar de muertos

Las inundaciones que afectan a varios países de Asia, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, por un fuerte temporal de lluvias, dejan este lunes un total de al menos 1.012 fallecidos, con la isla indonesia de Sumatra como la más afectada por el momento.

Las autoridades locales continúan actualizando cifras a medida que las lluvias remiten en algunas zonas, aunque amplias regiones siguen incomunicadas y bajo el agua, con carreteras colapsadas y servicios básicos interrumpidos.

Agentes de policía transportan a un residente a través de un puente de madera en una zona afectada en la provincia de Sumatra Occidental REUTERS

Indonesia concentra la mayor parte de las víctimas, con al menos 502 muertos por las lluvias en la isla de Sumatra, donde los equipos de socorro buscan asimismo a unos 508 desaparecidos en medio de las inundaciones, las más mortíferas registradas este año en el Sudeste Asiático.

Más de 213.000 personas han sido desplazadas y los accesos terrestres permanecen bloqueados en amplias áreas, lo que obliga a utilizar helicópteros y aviones ligeros para entregar alimentos, agua, generadores y equipos de comunicación, incluidos sistemas satelitales proporcionados por el Gobierno.

En Tailandia, las intensas lluvias que castigaron el sur del país durante la semana han dejado 162 fallecidos, principalmente en Songkhla, una de las zonas más afectadas por las inundaciones y los deslizamientos. Millones de personas se han visto impactadas por la interrupción de servicios básicos y por los daños en viviendas e infraestructuras, incluidas redes eléctricas y sistemas de suministro de agua potable.

Tráfico bloqueado por vehículos aparcados en una carretera para escapar de las inundaciones en el distrito de Hat Yai, provincia de Songkhla, Tailandia REUTERS / Athit Perawongmetha