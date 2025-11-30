Las lluvias comienzan a remitir en el Sudeste Asiático tras el paso de temporales que dejan un millar de muertos
- Los equipos de emergencia siguen intentando acceder a comunidades aisladas
- La UE despliega a su coordinador humanitario en Sri Lanka
Las inundaciones que afectan a varios países de Asia, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, por un fuerte temporal de lluvias, dejan este lunes un total de al menos 1.012 fallecidos, con la isla indonesia de Sumatra como la más afectada por el momento.
Las autoridades locales continúan actualizando cifras a medida que las lluvias remiten en algunas zonas, aunque amplias regiones siguen incomunicadas y bajo el agua, con carreteras colapsadas y servicios básicos interrumpidos.
Indonesia concentra la mayor parte de las víctimas, con al menos 502 muertos por las lluvias en la isla de Sumatra, donde los equipos de socorro buscan asimismo a unos 508 desaparecidos en medio de las inundaciones, las más mortíferas registradas este año en el Sudeste Asiático.
Más de 213.000 personas han sido desplazadas y los accesos terrestres permanecen bloqueados en amplias áreas, lo que obliga a utilizar helicópteros y aviones ligeros para entregar alimentos, agua, generadores y equipos de comunicación, incluidos sistemas satelitales proporcionados por el Gobierno.
En Tailandia, las intensas lluvias que castigaron el sur del país durante la semana han dejado 162 fallecidos, principalmente en Songkhla, una de las zonas más afectadas por las inundaciones y los deslizamientos. Millones de personas se han visto impactadas por la interrupción de servicios básicos y por los daños en viviendas e infraestructuras, incluidas redes eléctricas y sistemas de suministro de agua potable.
La UE despliega a su coordinador humanitario en Sri Lanka
Sri Lanka continúa bajo emergencia nacional tras las precipitaciones extremas que han dejado 193 muertos y 228 desaparecidos en prácticamente todos los distritos del país. Cerca de 150.000 personas han tenido que abandonar sus hogares, y cientos de centros temporales acogen a familias afectadas por inundaciones, deslizamientos y la crecida de ríos que amenaza con provocar nuevas evacuaciones, especialmente en distritos del suroeste como Kalutara.
La comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, ha dicho este domingo que la Unión Europea ha desplegado a su coordinador de respuesta humanitaria rápida para evaluar la situación.
Por su parte, Japón enviará un equipo de evaluación a Sri Lanka y varios países han expresado su apoyo a la región, mientras que Starlink ha anunciado conectividad gratuita en las zonas afectadas de Indonesia y Sri Lanka hasta diciembre de 2025 para facilitar las comunicaciones de emergencia.
La Fuerza Aérea ha rescatado a decenas de personas en zonas completamente inaccesibles por tierra, entre ellas 121 atrapadas en la zona de Mavil Aru. Las autoridades ordenaron la evacuación de residentes aguas abajo de varios embalses ante el riesgo de rotura de represas, mientras se evalúan daños en carreteras, puentes y sistemas hidráulicos.