Las inundaciones en el Sudeste Asiático dejan más de 500 muertos y cientos de personas desaparecidas

Los equipos de rescate de Indonesia, Tailandia y Sri Lanka han intensificado este sábado las operaciones de búsqueda y asistencia tras los deslizamientos de tierra e inundaciones que han devastado amplias zonas y causado más de 500 víctimas mortales en todo el Sudeste Asiático.

El total de muertes se eleva ya por encima de las 300 en Indonesia, las 160 en Tailandia y unas 132 en Sri Lanka, según las autoridades de gestión de desastres de cada nación. Sin embargo, se espera que dicho número se incremente sustancialmente en las próximas horas.

El Gobierno de Sri Lanka ha decretado el estado de emergencia pública en todo el país, donde hay 176 desaparecidos y cerca de 650.000 personas afectadas, ya que las precipitaciones han golpeado todos los distritos de la isla.

La crecida de las aguas ha inundado carreteras, viviendas y tierras agrícolas, dejando a muchas personas varadas mientras las labores de rescate continúan. Las autoridades han instado a los residentes que viven cerca de riberas de ríos o en laderas propensas a deslizamientos a evacuar de inmediato.

La gente viaja en barco por una zona inundada tras las fuertes lluvias caídas en Malwana, Sri Lanka REUTERS / Thilina Kaluthotage