Las inundaciones en el Sudeste Asiático dejan más de 500 muertos y cientos de personas desaparecidas
- El Gobierno de Sri Lanka ha decretado el estado de emergencia pública en todo el país
- El cambio climático está intensificando los patrones de lluvia y la fuerza de los sistemas tropicales
Los equipos de rescate de Indonesia, Tailandia y Sri Lanka han intensificado este sábado las operaciones de búsqueda y asistencia tras los deslizamientos de tierra e inundaciones que han devastado amplias zonas y causado más de 500 víctimas mortales en todo el Sudeste Asiático.
El total de muertes se eleva ya por encima de las 300 en Indonesia, las 160 en Tailandia y unas 132 en Sri Lanka, según las autoridades de gestión de desastres de cada nación. Sin embargo, se espera que dicho número se incremente sustancialmente en las próximas horas.
El Gobierno de Sri Lanka ha decretado el estado de emergencia pública en todo el país, donde hay 176 desaparecidos y cerca de 650.000 personas afectadas, ya que las precipitaciones han golpeado todos los distritos de la isla.
La crecida de las aguas ha inundado carreteras, viviendas y tierras agrícolas, dejando a muchas personas varadas mientras las labores de rescate continúan. Las autoridades han instado a los residentes que viven cerca de riberas de ríos o en laderas propensas a deslizamientos a evacuar de inmediato.
Las inundaciones más graves en una década
En Tailandia, las autoridades han iniciado este sábado un amplio dispositivo de limpieza en el sur tras las inundaciones más graves en una década, que han dejado al menos 145 muertos solo en la provincia de Songkhla (sur), donde el agua alcanzó hasta tres metros de altura.
El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, visitó el viernes un refugio en el distrito de Hat Yai, principal centro económico del sur del país; pidió disculpas a los afectados por la magnitud de la tragedia y prometió acelerar las tareas de recuperación en un plazo de dos semanas.
Las lluvias torrenciales derivadas del monzón y agravadas por una tormenta tropical han provocado además cientos de muertos y desaparecidos en Sumatra, Indonesia, así como daños significativos en Malasia. Sumatra del Norte es la más afectada, al sumar 166 fallecidos y 143 desaparecidos, mientras que Aceh reporta 47 muertos, 51 desaparecidos y 8 heridos. En Sumatra Occidental se registran 90 muertos, 85 desaparecidos y 10 heridos, concentrándose los daños en el distrito de Agam.
El Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de Tailandia, que emitió su informe diario a las 8:00 horas del sábado (2:00 hora peninsular española), mantiene activa la alerta por riesgos asociados a deslizamientos, crecidas repentinas y tormentas severas.
Expertos locales advierten de que el cambio climático está intensificando los patrones de lluvia y la fuerza de los sistemas tropicales, lo que incrementa la vulnerabilidad de la región ante inundaciones repentinas y desastres geológicos durante la temporada monzónica.