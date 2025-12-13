La borrasca Emilia alcanzará Canarias dejando abundantes lluvias, vientos fuertes y muy probablemente nevadas

Su nombre es Emilia y es la quinta borrasca de gran impacto de la temporada. Se va a situar entre el Golfo de Cádiz y las islas Canarias. Desde esa posición va a enviar un episodio de lluvias muy fuerte al archipiélago canario.

Se prevén más de 100 litros por metro cuadrado en menos de doce horas, con vientos fuertes, con temporal marítimo y, atención, con nevadas. Es muy probable que la cota de nieve llegue a bajar hasta los 1400 metros y que se produzcan acumulados de nieve en Gran Canaria, Tenerife y en la isla de La Palma.

Canarias se prepara para la llegada de la borrasca Emilia haciendo frente al oleaje que se va a generar. Se está pidiendo a los ciudadanos que mantengan la máxima precaución. El Gobierno de Canarias ha activado la alerta máxima. La alerta por viento comenzó a las 15:00 horas de este viernes, las de fenómenos costeros e inundaciones a las 18:00 horas y la de lluvias se activa a las 20:00 horas. Las lluvias más importantes se prevén en la mitad norte de las islas de mayor relieve, especialmente en el norte de Tenerife y de Gran Canaria, y podría haber acumulados destacables locales en Lanzarote y Fuerteventura.