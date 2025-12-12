Irán detiene de forma "violenta" a la premio Nobel de la Paz Narges Mohamadi

La premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi ha sido detenida de forma "violenta" este viernes durante el homenaje a Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos muerto la pasada semana, según ha anunciado su fundación.

Mohammadi, de 53 años, ha sido arrestada "de forma violenta" junto a otros activistas iraníes por los derechos humanos durante la ceremonia, señaló la fundación en un mensaje en X, en el que ha precisado que ha recibido "información creíble" sobre este hecho.

Además, ha añadido que informes sin confirmar apuntan a otros activistas iraníes por los derechos humanos que han sido reprimidos durante la ceremonia por Alikordi, un conocido abogado que fue encontrado muerto en su oficina de Teherán hace una semana.

La premio Nobel de la Paz 2023 se encontraba en libertad condicional y a finales de noviembre denunció públicamente que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma "permanente" salir del país y no le emiten un pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.

Mohammadi se encuentra fuera de prisión desde hace un año, cuando fue puesta en libertad por sus problemas médicos.