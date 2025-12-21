Entidades sociales acogen a 15 personas con especial vulnerabilidad desalojadas en Badalona

Cruz Roja, Càritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundación Llegat Roca i Pi han concretado este domingo que acogerán a 15 personas con especial vulnerabilidad del grupo que fue desalojado del antiguo instituto B9 de Badalona, que seguían durmiendo en la calle.

El desalojo el pasado miércoles, por orden judicial y a petición del Ayuntamiento de Badalona, del instituto B9, donde se habían llegado a instalar unas cuatrocientas personas, en su mayoría migrantes, dejó a muchas de ellas en la calle y unas cincuenta acabaron acampando bajo el puente de la autopista C-31.

La situación se agravó con las intensas lluvias caídas estos días y el sábado se comenzó a dibujar una solución con el acuerdo alcanzado entre la Generalitat de Cataluña y este grupo de entidades. Unas 35 personas han sido realojadas en las últimas horas.

Càritas ha informado de que, principalmente, acogerán a estas personas en la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona, con un dispositivo de emergencia temporal gestionado por Cruz Roja y con el apoyo económico del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat.

Durante un mes, estas quince personas, elegidas en función de criterios sociales y de vulnerabilidad, podrán hacer las tres comidas del día, entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde, en esta parroquia.

Servicios de ducha y lavandería De forma paralela, podrán utilizar algunos de los servicios del Centro Diurno Folre en Badalona, como las duchas y lavandería. Se trata de un centro que ofrece acompañamiento social y cobertura de necesidades básicas a personas en situación de sin hogar en la ciudad. El centro Folre cuenta con el apoyo de la Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu, la Fundación Llegat Roca i Pi y Cáritas Diocesana de Barcelona. El proyecto recibe el nombre de Bisbe Carrera. Estas entidades recuerdan que atienden a las personas más vulnerables de este grupo desde el día del desalojo, como es el caso de Càritas, que paga una pensión a cinco personas durante un mes, a la vez que buscan nuevos espacios de acogida.