Entidades sociales acogen a 15 personas con especial vulnerabilidad desalojadas en Badalona
- Cruz Roja, Càritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundación Llegat Roca i Pi se han encargado de ellas
- Los afectados podrán utilizar servicios del Centro Diurno Folre en Badalona, como las duchas y lavandería
Cruz Roja, Càritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundación Llegat Roca i Pi han concretado este domingo que acogerán a 15 personas con especial vulnerabilidad del grupo que fue desalojado del antiguo instituto B9 de Badalona, que seguían durmiendo en la calle.
El desalojo el pasado miércoles, por orden judicial y a petición del Ayuntamiento de Badalona, del instituto B9, donde se habían llegado a instalar unas cuatrocientas personas, en su mayoría migrantes, dejó a muchas de ellas en la calle y unas cincuenta acabaron acampando bajo el puente de la autopista C-31.
La situación se agravó con las intensas lluvias caídas estos días y el sábado se comenzó a dibujar una solución con el acuerdo alcanzado entre la Generalitat de Cataluña y este grupo de entidades. Unas 35 personas han sido realojadas en las últimas horas.
Càritas ha informado de que, principalmente, acogerán a estas personas en la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona, con un dispositivo de emergencia temporal gestionado por Cruz Roja y con el apoyo económico del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat.
Durante un mes, estas quince personas, elegidas en función de criterios sociales y de vulnerabilidad, podrán hacer las tres comidas del día, entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde, en esta parroquia.
Servicios de ducha y lavandería
De forma paralela, podrán utilizar algunos de los servicios del Centro Diurno Folre en Badalona, como las duchas y lavandería. Se trata de un centro que ofrece acompañamiento social y cobertura de necesidades básicas a personas en situación de sin hogar en la ciudad.
El centro Folre cuenta con el apoyo de la Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu, la Fundación Llegat Roca i Pi y Cáritas Diocesana de Barcelona. El proyecto recibe el nombre de Bisbe Carrera.
Estas entidades recuerdan que atienden a las personas más vulnerables de este grupo desde el día del desalojo, como es el caso de Càritas, que paga una pensión a cinco personas durante un mes, a la vez que buscan nuevos espacios de acogida.
Aumento de plazas
Explican que, desde hace tiempo, prestan atención a las personas sin hogar de la ciudad y han aumentado el número de plazas y recursos, 321 plazas en viviendas y 27 en un centro de acogida, con una ocupación del 100%, según datos de la Taula Sense Llar de Badalona.
Igualmente, las entidades sociales reclaman que la atención al sinhogarismo en Badalona sea una apuesta municipal, con políticas y recursos, y que se trabaje de forma coordinada con las entidades y otras administraciones.
Recuerdan que esta solución se ha alcanzado después que el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, pidiera a las administraciones y entidades buscar una solución para la situación de este grupo de personas.