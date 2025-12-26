La llevantada sacseja Catalunya amb pluges intenses, temporal marítim i neu al Pirineu
- Prop de 90 litres a Osona i la Garrotxa i més de 70 a l’Alt Empordà
- Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i es demana màxima precaució
El temps ha irromput amb força aquest divendres de Sant Esteve, en uns dies habitualment marcats pels retrobaments familiars i els desplaçaments. Aquesta vegada, però, s’han de fer amb prudència. La llevantada que afecta Catalunya deixa pluges abundants, un fort temporal marítim i nevades intenses al Pirineu, amb incidències sobretot al nord-est de Catalunya.
Es manté activat el pla Inuncat en fase d’alerta davant la previsió que el temporal pugui deixar acumulacions superiors als 200 litres en aquesta zona. Preocupen també les crescudes sobtades a les conques del Ter, la Muga i el Fluvià.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la “màxima precaució” i ha demanat a la ciutadania seguir les indicacions de Protecció Civil: evitar apropar-se a rius i rieres i no estacionar vehicles en zones inundables.
“Màxima precaució, especialment en els desplaçaments, davant d’aquest episodi de pluges molt intenses, neu i onatge a Catalunya.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) December 26, 2025
És important seguir les indicacions d’@emergenciescat, no apropar-se a rius, rieres i barrancs, i no aparcar en punts inundables.“
Les autoritats recorden que travessar punts negats pot comportar un risc greu, ja que els vehicles poden ser arrossegats amb poca quantitat d’aigua.
Registres de pluges
Les precipitacions acumulades durant les últimes hores ja s’acosten als 90 litres per metre quadrat en punts del nord d’Osona i la Garrotxa, com Cantonigròs, on s’han registrat prop de 88 litres, o Mieres, amb gairebé 80.
D'altra banda, a l’Alt Empordà, diversos observatoris han superat àmpliament els 50 litres, amb registres destacats al pantà de Darnius-Boadella i a Espolla.
Aquest episodi de pluges persistents està fent créixer de manera significativa el cabal de rius i rieres. Segons l’Agència Catalana de l’Aigua, el riu Manol, a Santa Llogaia d’Àlguema, supera el llindar de perill, mentre que la Muga, a la zona del pantà de Darnius, i altres cursos fluvials del Gironès i Osona es troben en situació d’alerta.
En paral·lel, la llevantada també colpeja amb força el litoral gironí. A la Costa Brava, les onades superen àmpliament els cinc metres. La boia del Cap de Begur ha registrat una alçada mitjana de cinc metres, amb pics màxims que han arribat als set i nou metres.
Impacte del temporal
El telèfon d’emergències 112 ha rebut fins ara 127 trucades relacionades amb el temporal, concentrades principalment a les comarques de l’Empordà i el Gironès. Aquestes comunicacions han donat lloc a l’obertura de 93 expedients.
El temporal també ha provocat afectacions al subministrament elèctric a la Ribera d'Ebre. Endesa ha informat d’una avaria a la línia que alimenta parcialment els municipis d’Ascó, Flix i Vinebre, amb uns 1.500 clients afectats entre les tres localitats. Segons la companyia, ja s’ha desplaçat una brigada tècnica per reconnectar la instal·lació al més aviat possible.
“💡 @Endesa informa d'una avaria a la línia que alimenta parcialment Ascó, Flix i Vinebre, amb un total de 1.500 clients afectats entre aquests tres municipis. S'he enviat una brigada per reconnectar la instal·lació al més aviat possible.#AlertaCat #INUNCAT“— Protecció civil (@emergenciescat) December 26, 2025
Neu al Pirineu i carreteres afectades
La nevada és especialment intensa al Pirineu Oriental, amb acumulacions que superen els 40 centímetres de neu nova a Vallter i al refugi de Coma de Vaca, i gruixos importants també al Cadí-Moixeró, els Rasos de Peguera i el Port del Comte.
Una quinzena de carreteres presenten afectacions per neu, gel, vent o inundacions. Hi ha diversos ports de muntanya amb cadenes obligatòries i vies tallades puntualment, segons informa el Servei Català de Trànsit, que demana extremar la prudència i consultar l’estat de la xarxa viària abans de desplaçar-se.
🚧 Carreteres afectades pel temporal
Carreteres tallades
• BV-4024 al Coll de Pal, per vent i neu
• GIP-5129 entre Borrassà i Vilafant, per inundacions
Neu o gel a la calçada
• LV-4241 entre Guixers i Lladurs
• LP-7013 entre Ulldemolins i la Pobla de Cérvoles
• LV-4036 a Lles de Cerdanya
• L-701 a Juncosa
• LV-5055 entre Vilamòs i Vielha
• LP-4033b a Bellver de Cerdanya
• LV-4037 a Prullans
Cadenes obligatòries
• N-260 a la collada de Toses i al port del Cantó
• C-28 al port de la Bonaigua
• BV-4031 al coll de la Creueta
• C-462 al coll de Port
• C-563 entre Josa i Tuixén