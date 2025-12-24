Enlaces accesibilidad
Nadal i Sant Esteve passats per aigua: activat el pla Inuncat per pluges intenses

  • El temporal deixarà més de 100 litres per metre quadrat, mala mar al litoral i neu a cotes baixes en diverses comarques
Una dona camina sota la pluja coberta per un paraigües.
Yael Carrasco

Són dies de celebracions en família i de descans després dels àpats nadalencs, però el temps pot alterar els plans posteriors. Es preveuen pluges intenses a Catalunya durant Nadal i Sant Esteve.

Aquest dimecres s'ha activat el pla Inuncat davant la previsió que es puguin superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores al nord-est del territori. A més, s’espera un temporal marítim amb onades que podrien superar els 4 metres al litoral central i nord.

A partir de dijous i fins dissabte, també s’ha emès un avís per nevades que poden afectar el Pirineu Occidental, el Ripollès, l’Anoia, la Segarra, la Conca de Barberà i la Terra Alta. Les precipitacions en forma de neu podrien deixar gruixos de fins a 5 centímetres a partir dels 600 metres d’altitud.

Rosa Mata, cap de guàrdia de Protecció Civil, recomana extremar les precaucions pel que fa a la mobilitat: "cal informar-se abans de sortir i portar menjar, aigua i el dipòsit ple". També avisa que s'han d'evitar eles zones de risc, com els passejos marítims, on puguin trencar onades...

