Elecciones Aragón 2026: desinformación y contexto de la jornada electoral

Más de un millón de aragoneses están llamados a las urnas en las elecciones anticipadas de este domingo, 8 de febrero. Desde la apertura de los 991 colegios electorales, la desinformación ha vuelto a circular por redes sociales. En VerificaRTVE aportamos contexto y desmentimos los bulos que hemos detectado a lo largo de esta jornada electoral en Aragón.

La Junta Electoral y el Centro de Datos: no hay "incidencias" con el voto secreto Mensajes de redes difunden que en Aragón hay "incidencias graves en cientos de colegios" que impiden el ejercicio del voto secreto y mencionan la situación en el Instituto de Educación Secundaria Corona de Aragón, en Zaragoza. Añaden que "numerosos ciudadanos reportan que no se está permitiendo el voto en cabina". Adjuntan una foto en la que se ve una sala de un colegio electoral con una cabina de votación con cortinas. Alvise Pérez, líder del partido Se acabó la fiesta, ha sido quien ha publicado en Telegram el primer mensaje sobre las "incidencias graves en cientos de colegios" a las 9.32 horas. La Junta Electoral de Aragón y el Centro de Datos de las elecciones aseguran a VerificaRTVE que no hay incidencias en relación con el ejercicio del voto secreto. Mensajes que afirman sin pruebas que ha habido incidencias en el voto secreto en cientos de colegios VerificaRTVE Tanto la Junta Electoral como el Centro de Datos de los comicios autonómicos aseguran, en el momento de publicación de este artículo, que no les han trasladado ninguna incidencia sobre el voto secreto. "Le comunicamos que a esta Junta electoral de Aragón no se ha dado traslado de ninguna incidencia ni en la constitución de las mesas electorales ni para votar en secreto en cabina", asegura la Junta Electoral de Aragón en un correo electrónico remitido a VerificaRTVE. El Centro de Datos se pronuncia en el mismo sentido: "Aquí, desde luego, no ha llegado absolutamente ninguna incidencia". En cuanto a la ausencia de casilleros de papeletas en las cabinas, esto se explica, tal y como recoge Newtral, por la orden del Ministerio del Interior de 2022 en la que se estableció que las cabinas para el voto secreto no deben tener casillero de papeletas por motivos de accesibilidad. En qué hay que fijarse en las elecciones de Aragón: claves de la segunda etapa del ciclo electoral de 2026

La comparativa con el voto por correo de 2023 "no es homologable" "Elecciones en Aragón, el voto por correo hundido, vamos aprendiendo, ni un solo voto por correo, mejor no votar que usar el voto por correo", leemos en un mensaje de X publicado el 7 de febrero. Otro usuario de la misma red social dice el 8 de febrero: "Queda claro que los españoles no confían en el voto por correo". Algunos mensajes trasladan la idea de que esta reducción se debe a la falta de confianza en el voto por correo. La comparativa entre los comicios de 2026 y los de 2023 "no es homologable" porque es la primera vez que Aragón celebra elecciones autonómicas aisladas de las municipales. Mensajes de X que desinforman sobre la caída del voto por correo en Aragón VerificaRTVE En estas elecciones aragonesas se han admitido 19.864 votos por correo y esto supone un 36,4% menos de participación que en los anteriores comicios autonómicos. Sin embargo, la comparativa con las últimas elecciones autonómicas, las de 2023, "no es exactamente homologable", advirtió Correos en un comunicado el 5 de febrero. El motivo es que este domingo es "la primera vez que Aragón celebre elecciones autonómicas aisladas sin coincidir con los comicios municipales". Esta cita con las urnas es producto del adelanto electoral que anunció Jorge Azcón el pasado 15 de diciembre. Además, en cuanto a cifras absolutas, los datos de participación de voto por correo en Aragón no son los más bajos de su historia, en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 fue de 16.768 votos, unos 3.000 votos menos que en esta ocasión. La participación en las elecciones de Aragón supera el 56% a las 18.00 horas, 1,5 puntos más que en 2023 En VerificaRTVE ya te hemos explicado que el voto por correo es seguro. El voto por correo es un procedimiento legal que, tal y como ha informado Correos para las elecciones de Aragón, exige al votante que se identifique en tres ocasiones: al solicitarlo, al recibir la documentación en su domicilio y al depositarlo en la oficina de Correos. Como te hemos explicado anteriormente, Correos remite a la Oficina del Censo Electoral la solicitud de voto, para que quede registrado y evitar que esa persona vote también el día de las elecciones en urna. Tanto el Departamento de Comunicación de Correos como un sindicato postal han aclarado a VerificaRTVE que el camino del voto por correo desde el ciudadano hasta la urna es seguro. La mayoría de las oficinas postales cuentan con cámaras de videovigilancia y los sobres se custodian bajo llave o en bandejas precintadas durante todo el proceso. Los votos llegan en cajas cerradas con una brida que se rompe en ese momento y junto a un albarán que indica el número de votos que se van a entregar. Esos sobres son introducidos en las urnas y se recuentan junto con el resto de las papeletas.

Varias papeletas de la misma candidatura en un sobre cuentan como un voto válido "Yo meto dos papeletas de Vox en el mismo sobre para contrarrestar el voto de algún zurdo socialista, jaque mate comunistas", dice un mensaje de X publicado este domingo en el contexto de la jornada electoral aragonesa. Varias papeletas de la misma candidatura en un mismo sobre se cuentan como un solo voto válido. Mensaje que desinforma sobre el resultado de introducir varias papeletas en un mismo sobre VerificaRTVE El artículo 96 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que introducir más de una papeleta electoral de la misma candidatura en un sobre computa como un solo voto válido, como ya te explicamos en VerificaRTVE en otras jornadas electorales (1 y 2). Otra de las narrativas desinformativas habituales en días de votación es el bulo del voto dual por el que se asegura que introducir dos papeletas de partidos distintos en el mismo sobre de votación cuenta como dos votos distintos. Pero es falso, porque se consideraría voto nulo automáticamente.