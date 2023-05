Más de 35 millones de ciudadanos protagonizan este domingo unas elecciones municipales y regionales que deciden el futuro de 8.100 ayuntamientos y de doce comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en una jornada en la que la desinformación ha vuelto a circular por redes para tratar de engañar a la ciudadanía en la cita democrática. En VerificaRTVE desmentimos las falsedades y mensajes engañosos que hemos detectado en redes sociales a lo largo de esta jornada electoral del 28M.

No es un ‘voto dual’, es un voto nulo

Las papeletas erróneas buzoneadas en un municipio de Granada

En esta jornada electoral han circulado en Twitter mensajes que dicen que “en los buzones de Granada” han recibido papeletas que no se corresponden con las listas electorales aprobadas para el municipio de Atarfe. “Agüita las papeletas que han estado echando en los buzones en Granada”, dice un mensaje con más de 800 retuits que muestra una papeleta de Vox en Atarfe junto a otra del PSOE en el mismo municipio. Las dos papeletas muestran los mismos nombres de candidatos. Otro mensaje comparte la misma foto y dice que las papeletas de Vox en Atarfe “están adulteradas o son falsas”.

Mensajes de Twitter que comparten las papeletas erróneas buzoneadas en Atarfe (Granada), afirmando que en ellas aparecen los nombres de los candidatos de otro partido político. VerificaRTVE

La lista que muestra la imagen como si correspondiera a Vox en Atarfe es una papeleta errónea. Muestra los nombres de la candidatura socialista en este municipio de Granada. Lo hemos constatado consultando las candidaturas aprobadas en la edición del 2 de mayo del Boletín Oficial de la Provincia de Granada (págs. 81-82). Vox en Atarfe ha publicado un mensaje en su perfil de Facebook en el que ha avisado a los ciudadanos de que “hace unos días se buzonearon algunas papeletas erróneas de Vox Atarfe” y ha emplazado a sus votantes a comprobar que el candidato de su papeleta es Francisco Javier Álvarez, líder de su candidatura. La misma formación política ha publicado un recordatorio para sus electores el 25 de mayo: “Recordad, que si lleváis el voto desde casa, la papeleta coincida con esta lista".

En VerificaRTVE hemos consultado a la Junta Electoral de Zona de Granada sobre la imagen de estas papeletas difundida en redes y explica que “es el propio partido el que buzonea, particularmente con su financiación”. “Nosotros ponemos las cabinas (de los colegios electorales) y lo que se pone en las cabinas es lo que está cotejado”, añade. Ante la consulta de qué sucederá si un elector vota con esta papeleta errónea, su respuesta es que se considerará un voto nulo: “Si tú introduces una papeleta en la que no coincide el logo con el candidato, que el que sea publicado en la candidatura, esa papeleta es nula”.

La Junta Electoral de Zona de Granada afirma que no tiene constancia de ninguna denuncia sobre estas papeletas con candidatos erróneos en la jornada electoral del 28M. Hasta las 14.00 horas, la Guardia Civil no ha recibido denuncias sobre estas listas y la Subdelegación del Gobierno en Granada no ha registrado ninguna incidencia ni tiene constancia de que haya electores que han ejercido su derecho votando con una papeleta errónea.