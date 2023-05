8:55

Page dice que ve los resultados electorales con "dolor" y cree que el "destinatario" del mensaje de las elecciones no era el que tenía que serlo. "Ahora no queda más remedio que la gente se pronuncie. Si ya se vive un ambiente muy espeso, con una contaminación nacional en estas elecciones, no me quiero imaginar cómo habrían sido los siguientes seis meses", subraya.