El 26 de mayo de 2019 el PSOE tiñó de rojo el mapa político a nivel municipal y autonómico, aunque su victoria en algunas localidades no impidió que el Partido Popular, junto con Ciudadanos, acabara gobernando en varias de ellas. Ahora, cuatro años después, los partidos vuelven a la arena electoral para imponer su color en los territorios. Miran terrenos que conquistar, pero sobre todo otros que defender.

De las seis principales ciudades de España, el PP defiende la joya de la corona, Madrid, donde José Luis Martínez Almeida logró en 2019 arrebatar la Alcaldía a Manuela Carmena mediante un pacto entre 'perdedores' con Ciudadanos. El PP, que tiene posibilidades de conquistar esta última, también se juega revalidar los ayuntamientos de Zaragoza o Málaga.

Los socialistas no quitan ojo a su principal bastión territorial, Sevilla, una ciudad que lleva gobernando desde 2015, pero también se ven con opciones de conquistar Barcelona.

Ada Colau (En Comú) se hizo con la Ciudad Condal gracias a su victoria en 2015 y se convirtió en un icono de las 'ciudades del cambio' (en las que se incluyó entonces Madrid y Valencia). Le costó algo más revalidarla en 2019 y para ello necesitó el apoyo del PSC y de parte de Ciudadanos (no sin polémica), y ahora el escenario en esta localidad es incierto y las encuestas van reñidas. Y en Valencia, Joan Ribó (Compromís) se juega mantener el tipo y la Alcaldía ante un PP que viene pisando fuerte en todas las encuestas y aspira a recuperar uno de sus bastiones territoriales.

A falta de ver cómo se desarrolla la campaña, lo que pronostican las encuestas es que los pactos serán clave en varias localidades. El Partido Popular, que crece en la mayoría de sondeos, podría absorber a Ciudadanos, tal y como ha hecho en los distintos comicios desde las generales de noviembre de 2019, y a diferencia de las municipales de hace cuatro años, ahora podría depender de Vox como socio prioritario. El PSOE, por su parte, necesitará previsiblemente mirar a su izquierda, que se presenta este 28M muy fragmentada y con distintas fórmulas y coaliciones en los territorios: en algunos, Podemos e IU concurren juntos, o incluso con Más País, mientras que en otros la izquierda se presenta más fragmentada.

Estas son algunas claves de lo que está en juego en las grandes ciudades

La lucha por Madrid: ¿revalidará Almeida o sumará la izquierda?

Pese a que el Partido Popular obtuvo su peor resultado histórico en unas municipales en Madrid en 2019, José Luis Martínez Almeida, aupado por Pablo Casado como candidato (pese a ser todavía desconocido) para hacer frente a Manuela Carmena, consiguió junto con Ciudadanos la capital española. En estos cuatro años de alcalde, su momento más complicado se vivió a principios de 2022, cuando estalló la guerra entre Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre acusaciones cruzadas de corrupción y supuesto espionaje (salpicando al Consistorio y por el que dimitió el coordinador del Ayuntamiento Ángel Carromero). Almeida, que entonces era portavoz del PP nacional, dimitió de este cargo y se centró exclusivamente en Madrid, tomando distancia con Casado, perdedor en aquella guerra de poder. Ahora, con la popularidad disparada respecto a hace cuatro años, luchará por mantener el principal bastión municipal de su partido, y todas las encuestas están a su favor, si bien pronostican que dependerá de los pactos con Vox.

Mucho más complicado lo tiene su vicealcaldesa, Begoña Villacís (Ciudadanos). Su partido, que lleva en caída libre desde las generales de noviembre de 2019, se ha ido desplomando en cada elección desde entonces, incluso desapareciendo de los territorios (lo hizo en la Comunidad de Madrid en los comicios de 2021), y muchos de sus votantes se han ido al PP. Y no solo votantes, ya que tan solo once concejales que tiene Cs en el Ayuntamiento se mantienen en sus listas al 28M tras la fuga de varios de ellos al PP. La propia Villacís fue protagonista hace varias semanas ante rumores de una supuesta negociación con Almeida para integrarse en el Partido Popular, amplificados por una reunión privada que tuvo con el alcalde, si bien los rumores quedaron en nada. Lo que sí es cierto es que Villacís, en las primarias de Cs, ni siquiera logró el mínimo de avales necesario (100) para presentarse, aunque fue elegida candidata por ser la que más avales reunió. Entre fugas y ánimos bajos en el partido, la vicealcaldesa deberá hacer campaña con el fin principal de no desaparecer del Ayuntamiento.

El PSOE, que en las pasadas elecciones quedó relegado al cuarto lugar, ha optado este año por llevar a una exministra de Pedro Sánchez como candidata, Reyes Maroto (toma el relevo a Pepu Hernández), si bien no es de las más conocidas, según el CIS. El reto que tienen los socialistas en la capital es el de, por lo menos, volver a encabezar la izquierda. Y este año, los partidos a la izquierda del PSOE se presentan más divididos que en 2019, porque si bien entonces Podemos decidió no concurrir para no competir contra Carmena, este año a Rita Maestre (Más Madrid) le surge un rival directo en el mismo espacio con la candidatura de los 'morados', que se presentan con Roberto Sotomayor. Está por ver si este contexto de división (la izquierda del PSOE a nivel nacional tiene también una lucha de poder entre Podemos y 'Sumar', la plataforma de Yolanda Díaz) pasa factura a los partidos progresistas.

Vox, por su parte, repite este año con Javier Ortega Smith, vicepresidente del partido. El candidato ha sido aliado del gobierno de PP-Cs en esta legislatura, si bien en este último año retiró su apoyo a Almeida e impidió que se aprobaran los nuevos presupuestos locales para 2023, algo muy criticado por los 'populares', que lo han aprovechado para poner en duda la utilidad del partido de Santiago Abascal. Pero con Ciudadanos al borde de la extinción, Smith aspira a ser determinante para conformar un gobierno en la capital.

Por ahora, lo que tienen claro las encuestas, según el promedio de RTVE.es, es que la papeleta azul se impondría vencedora con casi un 40% de los votos, más del doble que en 2019 y prácticamente el mismo resultado que la suma de Más Madrid (23,2%) y el PSOE (17,5%) juntos. Eso sí, no obtendría mayoría absoluta y necesitaría pactar previsiblemente con Vox, que crecería con un 8,5%. Los socialistas no 'sorpassarán' previsiblemente a Más Madrid y Ciudadanos y Unidas Podemos se juegan la supervivencia.