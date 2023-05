Todos los partidos cuentan los días y las horas para arrancar una campaña electoral que se espera intensa, muy intensa, en un año en el que no habrá descanso ya que tras el 28M arrancará la campaña para las generales de diciembre. A partir del viernes 12 de mayo en cada pueblo, cada ciudad, cada comunidad, por pequeña o grande que sea, todos se medirán en las elecciones municipales y autonómicas y hay mucho en juego, sobre todo en algunas regiones donde se augura una competición apretada, según apuntan los sondeos hasta la fecha. Las campañas influyen y son muchos los ciudadanos indecisos que deciden su voto a ultimísima hora, así que los partidos, candidatos y líderes nacionales echarán el resto en la calle.

En todas las elecciones siempre hay comunidades y municipios clave, indicadores que marcan tendencias y que demostrarán si el PSOE ha aguantado los embates de la gestión de la pandemia y la crisis económica y energética, en una legislatura más que complicada, o si el PP arranca esa "ola de cambio" que augura en cada rincón de España. También estas elecciones medirán la salud electoral de Unidas Podemos y las múltiples marcas a la izquierda del PSOE repartidas por comunidades y municipios, la consolidación o el frenazo de Vox y si Ciudadanos sobrevive tras los constantes batacazos electorales de los últimos años.

Según el promedio de encuestas elaborado por RTVE las elecciones de este 28M están muy disputadas y el tiempo de las mayorías absolutas sigue pasando a la historia . A doce días de que arranque la campaña electoral, el PSOE ganaría en Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura, y ya no sería, según este promedio, la fuerza más votada en Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y La Rioja.

En las pasadas elecciones de 2019 fue el partido vencedor de diez comunidades , aunque de nada le sirvió el triunfo en la Comunidad de Madrid y en la Región de Murcia, donde terminó gobernando el PP gracias a pactos con Ciudadanos y Vox. Eso sí, los socialistas sacaron tajada en las únicas dos comunidades que no pintaron de rojo electoral en el mapa: en Navarra, donde venció la suma UPN, PP y Cs con Navarra Suma, finalmente formaron gobierno PSOE, Geroa Bai y Podemos; y en Cantabria, donde ganó el PRC, entró en el gobierno de coalición y actualmente los socialistas copresiden la región. Parten, por tanto, de un poder territorial muy amplio.

El PP no ganó en ninguna de las doce comunidades que competían, pero en esa cita de 2019 salvó los muebles porque consiguió mantener la Comunidad de Madrid, con una entonces poco conocida Isabel Díaz Ayuso, y la Región de Murcia, gracias a acuerdos poselectorales en el bloque de la derecha con Cs y Vox. Además el PP, con José Luis Martínez Almeida, arrebató la ciudad de Madrid a la entonces alcaldesa, Manuela Carmena. De esta forma, los gobiernos en la Puerta del Sol y el Palacio de Cibeles dieron cierto aire a un PP, entonces liderado por Pablo Casado, que obtuvo muy malos resultados.

Podemos se la juega en un contexto de pérdida paulatina de poder territorial

Podemos parte de una situación compleja en el seno del partido, que aún se piensa si suma o no con Yolanda Díaz de cara a las generales. En este 28M Podemos e IU van unidos en todas las comunidades, menos en Aragón y Asturias, donde la formación morada ha vivido una profunda crisis con la dirección nacional por la configuración de las listas con encierro incluido.

Actualmente los 'morados' forman gobiernos conjuntos con el PSOE en Aragón, la Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja y en las islas Baleares y Canarias. Su objetivo es mantener ese poder territorial y busca además obtener representación en algunas regiones donde no la tiene como Cantabria, Castilla-La Mancha y en Ceuta y Melilla, donde no consiguieron ningún representante en 2019. En la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana, además, Podemos no lidera el espacio a la izquierda del PSOE y están por detrás de Más Madrid y Compromís, respectivamente, situación que se mantendría, según el promedio de encuestas de RTVE.es.

Estos sondeos indican que Podemos perdería escaños en todas las comunidades menos en Extremadura, la Región de Murcia y Navarra, donde se mantendría. En las comunidades que han ido celebrando comicios en solitario desde 2019 los resultados no han sido buenos, en ninguna: en Galicia se quedaron fuera del Parlamento y bajaron en el País Vasco, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Andalucía. Solo resistieron con la misma representación en Cataluña con la marca En Comú Podem. A nivel electoral Podemos busca un vuelco para mejorar sus resultados.