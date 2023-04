El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y su gobierno "roto" basado en el "engaño, el oportunismo y la fractura" y se ha marcado como principal objetivo para el PP de cara a las próximas citas electorales "derogar el sanchismo".

"La reforma más urgente, la reforma más importante y de mayor calado a la que tiene que hacer frente este país es derogar el 'sanchismo'", ha lanzado Feijóo, para quien el actual Ejecutivo representa "las políticas de la minoría y de los socios minoritarios". "Derogar el 'sanchismo' es derogar su forma de hacer política", ha rematado Feijóo en el Senado.

Sánchez y Feijóo se han enfrentado en el que será el último cara a cara de ambos en la Cámara Alta antes de la primera batalla electoral de mayo y en el que Sánchez ha aprovechado para hacer un nuevo anuncio de vivienda: la construcción de 20.000 nuevas viviendas públicas en los terrenos del Ministerio de Defensa.

El jefe de la oposición ha reprochado al presidente del Gobierno que no haya hablado de ocupación porque, ha sostenido, "no le dejan" sus socios,y le ha acusado de equiparar a las familias vulnerables con la "usurpación".

Feijóo usa la ironía para reprochar que no le dé las gracias por el "sí es sí"

Feijóo ha dicho irónicamente al presidente del Gobierno que "no hace falta" que le dé las gracias por haberle "solucionado" la ley 'del solo es sí es sí' con su apoyo a la reforma, algo que asegura que ha hecho "convencido por las mujeres" y no "avergonzado por las elecciones", como cree que ha hecho Sánchez.

"Yo sí defenderé que se den mayores garantías a las mujeres y menores. Yo aprobaré expresamente que no sea más barata la pena de pederastas y violadores. De nada, señor Sánchez, de nada, no hace falta que me dé las gracias", le ha dicho. Le ha echado en cara además que no haya perdido perdón a las víctimas "con grandeza", sino "con la boca pequeña".

"Ni siquiera ha tenido la valentía de votar a favor de la reforma de la ley", ha añadido en referencia a la ausencia de Sánchez en la votación de la reforma la semana pasada en el pleno del Congreso.

Por otro lado, Feijóo ha recriminado a Sánchez que "sus ministras" de Unidas Podemos estén diciendo que con la reforma de la ley se someterá a las víctimas a un "calvario probatorio para demostrar la agresión sexual", algo que en su opinión puede "desincentivar" las denuncias. "Desmiéntalo en primer lugar y a continuación que alguien asuma la responsabilidad: o cesa a alguien de una vez o váyase usted, señor Sánchez, se lo digo con todos los respetos", ha espetado.

Feijóo ha sacado a relucir otras polémicas del Gobierno como el caso de los trenes que "no entran por los túneles" o la "huelga de la Justicia mientras la ministra del ramo, Pilar Llop, "para celebrarlo se va a la feria de Sevilla". "Gestiona usted tan bien que hasta 'Tito Berni' fue el ponente de su partido en la ley contra el fraude", ha ironizado, para recordar que también "regaló a Bildu la Comisión de Derechos Humanos".