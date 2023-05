El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido este miércoles a EH-Bildu para decirles que se han “equivocado” en la elaboración de sus listas para el 28M con la inclusión de 44 condenados de ETA, entre ellos siete por delitos de sangre, y les ha instado: “Lo que tienen que hacer es dar un mensaje mucho más rotundo y contundente de perdón, reparación, reconciliación y homenaje a las víctimas, que sufrieron muchísimos años la actividad terrorista de ETA”.

Es la primera vez que el presidente se dirige directamente a la formación abertzale desde que Covite denunció la inclusión de los condenados de ETA en las listas electorales a las elecciones municipales, si bien dejó muy claro la semana pasada (dos días después de la denuncia de la asociación de víctimas del terrorismo) que la inclusión de estas candidaturas podría ser "legal" pero no "decente", algo en lo que ha vuelto a insistir esta vez. Por parte de EH-Bildu, los siete condenados por asesinatos de ETA renunciaron este martes a concurrir en estas elecciones y mostraron su compromiso por la "paz" y la "convivencia".

"Antes de responder a su pregunta, quiero hacer una reflexión públicamente", ha dicho Sánchez en su respuesta a la portavoz de la formación independentista vasca, Mertxe Aizpurua, para después decirle que se han "equivocado" y exigirles un perdón "rotundo" a las víctimas. Lo ha hecho en una sesión de control al Gobierno en el Congreso que llega un día después de su 'cara a cara' con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Senado. Un debate que también fue tenso y marcado por las listas abertzales.

Aizpurua, por su parte, no se ha referido a las listas abertzales en su interpelación a Sánchez, en la que ha pedido más derechos para la clase trabajadora, pero sí ante los medios a su llegada al Hemiciclo. Así, ha destacado que los siete condenados por delitos de sangre “no han querido añadir más dolor ni daño a las víctimas” y ha valorado esa “contribución”. EH Bildu tiene un “compromiso clarísimo” con un futuro de “paz y convivencia”, ha dicho, y ha criticado a quien “aprovecha” lo ocurrido para hacer “una campaña que no va a ningún lado”. Eso sí, no ha respondido a preguntas de los periodistas sobre si la formación se ha equivocado incluyendo estos candidatos al 28M.

01.24 min Aizpurua, sobre la renuncia de los candidatos de Bildu condenados de ETA: "No han querido añadir más dolor a las víctimas"

Ya sí durante su interpelación a Sánchez, ha defendido el apoyo que ha dado a algunas medidas del Ejecutivo, ante las críticas de la derecha, por su intención de “mirar el futuro y seguir defendiendo el bienestar social de la mayoría trabajadora vasca y del Estado” y ha dicho que por ello es por lo que han apoyado “avances sociales” como la ley de la vivienda o el impuesto a la banca y a las energéticas.

Nuevo debate tenso con el PP entre reproches de “cinismo” y “blanqueo” Antes de responder a EH-Bildu, Sánchez ha mantenido su ‘cara a cara’ de los miércoles con la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que ha seguido en la línea de Feijóo en el Senado al exigir al presidente del Ejecutivo que “rompa” con Bildu si no quiere hacerlo con la “decencia”. Sánchez, por su parte, ha respondido que lo que no puede "dirigir" el PP es que la democracia, bajo "gobiernos socialistas", los que derrotaran a ETA. El presidente ha cargado contra el “cinismo” de los ‘populares’ porque, ha dicho, cuando gobernó el PP “negociaron con ETA, les llamaron movimiento vasco de liberación nacional, acercaron presos a las cárceles vascas y excarcelaron a etarras cuando el terrorismo estaba activo”. Y ha dicho que, cuando los abertzales incluyeron a partir de 2015, mientras gobernaba el ‘popular’ Mariano Rajoy, a condenados de ETA que habían cumplido sus condenas en las listas municipales, el PP “no puso el grito en el cielo como hace hoy”. 06.49 min El PP exige a Sánchez que "diga a la verdad a los españoles" sobre sus pactos con Bildu y éste responde que en 2015 también había condenados en las listas El jefe del Ejecutivo, que ha insistido en que el PP “no tiene más argumento que ETA” y ha recalcado que ETA “ya no existe”, ha reprochado a Gamarra que su formación es “capaz de decir cosas tan deleznables” e “infames” que “no son capaces de repetir”. Así, les ha preguntado si serían capaces de volver a decir (como hizo Rajoy) que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero “traicionó a las víctimas y a los muertos” o que el exvicepresidente y exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba “era cómplice de ETA”. Ante estas preguntas, se ha escuchado un “sí” múltiple entre la bancada de Vox. Y Sánchez ha seguido preguntando a Gamarra si volvería a decir como hizo Rajoy que tiene “la convicción moral” de que ETA estaba “detrás” del atentado del 11M en Atocha. “Esta es la verdad”, ha respondido a Gamarra al hilo de su pregunta para que Sánchez dijera “la verdad” sobre si piensa “romper” con EH-Bildu. Gamarra, por su parte, ha recordado igual que Feijóo en el Senado que Sánchez prometió varias veces en campañas electorales anteriores que no pactaría con la formación independentista vasca y “hoy es su socio preferente”. Gamarra ha reprochado al presidente del Gobierno que sea “tan cruel con el PP y tan complaciente con Bildu” y le ha advertido de que eso es “lo que va a marcar su historia para siempre” por mucho que Sánchez, ha dicho, “blanquee y legitime” a Bildu. A continuación, le ha pedido que “rectifique” y sea “valiente” y le diga a Aizpurua (de quien ha recordado que en 1984 fue condenada por apología del terrorismo) que renuncie a los 44 candidatos condenados de ETA. “¿Va a romper con Bildu o con la decencia?”, ha insistido. Y ha considerado que, si no lo hace, también sea “valiente” y le diga a los españoles que “volverá a pactar con Bildu” a nivel nacional, municipal y autonómico “en cualquier circunstancia”. Por último, se ha dirigido tanto a Sánchez como a la portavoz de EH-Bildu: “Ustedes han dilapidado los valores democráticos. De Bildu nos podíamos esperar todo. De usted, no”. En su respuesta final, Sánchez ha recordado que “la democracia derrotó a ETA” hace 12 años. “Fueron los gobiernos socialistas en Euskadi y en Madrid y eso es lo que ustedes no pueden soportar ni dirigir”, ha zanjado, antes de que toda la bancada azul y socialista se levantara para aplaudirle.