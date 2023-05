El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han protagonizado este martes un bronco 'cara a cara' en el Senado, el más duro hasta la fecha, previo a las elecciones del 28 de mayo. Ambos líderes se han reprochado mutuamente sus "pactos" con Bildu, en la actualidad y en el pasado, y han vuelto a cruzar acusaciones a cuenta de las listas electorales de la formación abertzale: mientras Sánchez ha criticado al PP por "usar a las víctimas" de ETA y del 11 de marzo, Feijóo le ha exigido de nuevo que "rompa" con el partido que dirige Arnaldo Otegi.

Quedan 12 días para que se celebren los comicios municipales y autonómicos y la campaña sigue estando monopolizada por Bildu. Desde que se conoció que lleva en sus listas a 44 candidatos condenados por terrorismo, siete de ellos con delitos de sangre, el cruce de acusaciones entre populares y socialistas solo ha ido a más en las últimas horas. La última polémica ha sido a cuenta de la renuncia a las listas electorales de los siete candidatos de EH-Bildu condenados de ETA por delitos de sangre, hecha pública este mismo martes.

Para Feijóo, se trata de una decisión que llega de la mano de los españoles, "y a pesar de Sánchez, sus candidatos y sus socios de Gobierno". "Ha sido incapaz de pedirles que quiten a los condenados con el objetivo de que se blanqueen en las urnas", ha dicho antes de apuntar al "mutismo vergonzante" y las críticas contra el PP. Sánchez, por su parte, cree que toda esta campaña responde "a la desesperación" del PP: "Cuando en España ETA no es nada, para ustedes ETA lo es todo", ha recalcado, para después volver a sacar pecho de la gestión de su gobierno.

Se trata del quinto 'cara a cara' entre ambos líderes y el primero en una campaña electoral con aire de generales. En esta ocasión, ambos líderes han contado con siete minutos cada uno en sendos turnos, a diferencia de los encuentros que han mantenido con motivo de las comparecencias monográficas de Pedro Sánchez en la Cámara Alta, en las que el presidente puede intervenir sin límite de tiempo.

En este punto, ha vuelto a acusar al PP de utilizar el terrorismo por mero interés electoralista: " En su desesperación, ETA, aunque no exista, es lo único que tienen ". Y le ha recordado las veces en las que dirigentes del PP han defendido acuerdos con la izquierda abertzale. Entre otros, el ahora senador del PP Javier Maroto, quien dijo que "no le temblaban las piernas por llegar a acuerdos con Bildu" cuando era alcalde de Vitoria.

Por todo ello, Feijóo ha llamado a Sánchez a actuar : "Si lo de Bildu no es decente, tampoco es decente que pacte usted con ellos, y si lo indecente es legal, en sus manos está que no lo sea".

Los líderes nacionales continúan los actos electorales

Tras el 'cara a cara', ambos líderes continúan este martes con sus actos electorales. Mientras que Sánchez se desplazará a Alcalá de Henares para ofrecer un mitin, el jefe de la oposición viajará a Teruel para participar en un mitin con el candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de esa ciudad, Emma Buj.

Al término del encuentro, fuentes del PSOE han criticado a RTVE que "no queda ni la sombra" del Feijóo de hace un año y que "Casado es un amateur" comparado con "su extremismo". Con todo, ha señalado que "van a seguir su campaña en positivo", pues a su juicio "es lo que España merece, y no a un PP echado al monte de la mentira, la hipocresía y el todo vale". "Simplemente, porque Feijóo no vale", han concluido

Desde el PP, por su parte, han insistido en que el presidente del Gobierno siguen sin responder "si está dispuesto a renunciar a sus acuerdos" con Bildu, lo que a su juicio demuestra que "mantiene vigente su alianza electoral". Además, le acusan de haber "traspasado los límites en democracia", pues "nunca un presidente se atrevió a acusar a un partido constitucionalista como es el PP de desear el mantenimiento del terrorismo etarra en nuestro país". "Si tuviese un mínimo de dignidad, lo rectificaría ahora mismo", han insistido.