Las elecciones del 28M no son generales, pero a ratos lo parecen. Sobre todo por la frenética actividad de los líderes nacionales y candidatos a La Moncloa, que se han echado a la espalda la campaña y en quince días recorrerán todo el país para conseguir el mayor número de comunidades y municipios. En ninguna papeleta del domingo 28 de mayo pondrá ni Pedro Sánchez (PSOE) ni Alberto Núñez Feijóo (PP), pero ambos saben que de los resultados de esa noche depende en parte su triunfo en los comicios generales que serán en diciembre, previsiblemente, y en los que, ahí sí, el duelo será total.

En los primeros mítines de campaña ambos han demostrado que van a ir a por todas y no van a escatimar en críticas el uno al otro. Estos comicios son los primeros en los que ambos se enfrentan de verdad. El propio Feijóo ha dicho que se hace "corresponsable" de los resultados que arroje el 28M y el PP ha querido convertir estos comicios en un plebiscito contra el presidente.

En este contexto de lucha política, se verán además las caras el próximo martes en el Senado donde ya han mantenido varios duelos de alta tensión -en el último, ya en precampaña, hubo descalificaciones que rozaban lo personal- y que evidencian que este 2023 cada enfrentamiento entre ambos será a cara de perro. Este nuevo encuentro, en medio de la campaña electoral y con el ambiente caldeado a cuenta de la inclusión en las listas electorales de EH Bildu de condenados por pertenencia a ETA, se espera muy duro entre ambos y puede marcar el devenir de la próxima semana de campaña.

Las listas de Bildu marcan los primeros compases de la campaña

El PP se ha lanzado en tromba contra el PSOE en el arranque porque creen que los socialistas critican estas listas con la "boca pequeña" y le exigen a Sánchez que "rompa sus pactos con Bildu". Sacan el tema en cada mitin y están basando los primeros compases de la campaña en cargar contra el Gobierno y afear los pactos parlamentarios del PSOE con EH Bildu. Creen que desde Ferraz son tibios con el tema.

El presidente solo se ha referido a este asunto, de momento, desde Washington este pasado viernes, para decir que aunque esas listas sean "legales" no son "decentes". "Lo único que pueden aportar estas personas es un mensaje de perdón, reparación y arrepentimiento", añadió Sánchez. Antes que él varios ministros ya habían dicho que esas listas son "innecesarias", "absolutamente incomprensibles" y "rechazables".

Los 'populares' van a seguir exprimiendo la polémica y desde Génova recuerdan a Sánchez que puede actuar a través de la Abogacía del Estado o de la Fiscalía medienta la Ley de Partidos ante las listas de Bildu, según afirman fuentes del PP a TVE. "De Bildu nadie espera nada, pero del Gobierno sí", añaden, para insistir en que deben ser los 'barones' socialistas los que se retraten y exijan a su líder que "rompa" con Bildu. Ya lo ha hecho el presidente de Aragón y candidato a la reelección, Javier Lambán. La estrategia del PP pasa por el desgaste de los 'barones' en cada punto de España y de paso, del propio Sánchez.

Por su parte, desde los territorios del PSOE, creen que no les afectará en las urnas y que en el ámbito regional "no hay tema" con las listas de Bildu y que están a sus cuestiones autonómicas, según apuntan fuentes socialistas a TVE. Lo ven ya amortizado. Están convencidos de que el PP "va a seguir agitando" a su electorado porque "no tienen ni argumentos ni programa" y creen que este asunto "distrae" de las "propuestas de verdad". Reconocen, eso sí, que el PSOE estaba marcando los temas en la precampaña, pero que el arranque ha quedado copado por las listas de Bildu.