El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, han unido sus fuerzas este sábado para "sacar a Pedro Sánchez" de La Moncloa, conscientes de que las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo tendrán una lectura en clave nacional. Ambos líderes han cargado con dureza contra el jefe del Ejecutivo por los pactos con EH Bildu durante esta legislatura, que han tildado de "indecentes", y han llamado a lograr una mayoría suficiente que lo permita.

Parte de sus discursos se han centrado en la polémica por las candidaturas de EH Bildu, integradas por condenados de ETA, y que la Fiscalía ya está estudiando a raíz de la denuncia interpuesta por la Asociación Dignidad y Justicia. En concreto, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció el pasado miércoles que 44 candidatos de EH Bildu en Euskadi y Navarra a las elecciones del 28M fueron condenados por pertenencia y colaboración con ETA, entre ellos siete por asesinatos cometidos entre 1978 y 2001.

Se trata de una polémica que ha agitado la campaña electoral en sus primeros días y que, a raíz del terremoto político, llevó al presidente del Gobierno a pronunciarse desde Washington este mismo viernes: "Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes y esta es una de ellas", afirmó. Unas palabras que el líder de la oposición ha criticado sin matices: "Si ya era reprobable la reacción del 'sanchismo' con Bildu, ahora es simplemente vergonzosa", ha señalado.

Y es que, en su opinión, la reacción tanto de Sánchez, como de los miembros del Gobierno y del resto de candidatos del PSOE llega tarde: "48 horas después se dieron cuenta de la ola de indignación y dice que es indecente. No, de Bildu nadie puede esperar nada. Lo indecente es que tú pactes con ellos, gobiernes con ellos y sometas el futuro de España a ellos", ha criticado.

En su opinión, a este "nuevo despropósito" de EH Bildu "no se responde con silencio ni con la boca pequeña", sino que hay que "responder con rechazo absoluto". Y, por ello, ha emplazado de nuevo a los candidatos de PSOE a "hacer algo" frente a un PSOE "dispuesto a ser cautivo" del partido que dirige Arnaldo Otegi: "Tienen que decidir y tienen dos opciones: o Sánchez rompe con Bildu o sus candidatos rompen con Sánchez".

Y, si no lo hacen, ha advertido, lo harán ellos: "Si ni Sánchez ni los candidatos defienden la dignidad de nuestra nación, de nuestra democracia, de nuestra Constitución y, sobre todo, de las víctimas del terrorismo, lo hará el PP en toda España. Ese es nuestro compromiso", ha recalcado el presidente de los populares.

Ayuso: "Esto va de Sánchez o España"

Ayuso, por su parte, ha contrapuesto el modelo del Gobierno central con el de Madrid y ha justificado parte de su éxito en la Comunidad, donde el PP lleva gobernando casi tres décadas, porque la izquierda es "frívola", "se cree superior" y "pretende transformar ideológicamente el país", entre otros.

"Se hunden en Madrid porque somos la región de las manos blancas, del espíritu de Ermua, de las manifestaciones masivas que le dijeron a los terroristas que por ahí no. Y somos aquellos que no olvidamos que los que han vivido toda la vida del impuesto revolucionario, ahora quieren vivir de los impuestos de todos los españoles", ha dicho. Acto seguido, la líder madrileña ha señalado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por a su juicio "introducir de nuevo" a ETA "en la vida institucional" y "blanquearla diciendo que el señor Otegi era un hombre de paz".

“¿ETA es pasado?, ¿y por qué la Guerra Civil es presente?“

"Quieren llevar el miedo para que la población diga, vale con tal de que no maten ya está, ETA es pasado. Pero, ¿ETA es pasado?, ¿y por qué la Guerra Civil es presente?", se ha preguntado.

Según Ayuso, Madrid podría funcionar "muchísimo mejor" si no tuviera un gobierno central "autoritario y displicente", que bajo su punto de vista "está decidido a gobernar por encima de todo". "Necesitamos unir nuestro país y no volver a los odios del pasado. Esto no se puede soportar nunca más (...) Esto claro que va de Sánchez o España. Creen que el fin justifica los medios y que los enemigos del país, los independentistas y ETA, tienen un proyecto claro. Si a esta gente no la ponen freno, ¿qué va a ser de España?", ha proseguido.

Por todo ello, ha llamado a llenar las urnas y concentrar el voto en el PP. "Decimos 'no' a la decadencia, no a estas políticas indignas. Es el momento para cambiar las cosas", ha concluido.

De momento, las encuestas pronostican una victoria rotunda para el PP el próximo 28 de mayo en la Comunidad de Madrid. De hecho, Isabel Díaz Ayuso estaría cerca de lograr la mayoría absoluta, a dos de los necesarios para gobernar en solitario, pero dependería de Vox para garantizar la investidura.