Podemos se ha presentado al inicio de esta campaña electoral como la "única alternativa" al bipartidismo que representan PP y PSOE. "El bipartidismo se necesita, se retroalimenta, se protege, y la única alternativa se llama Unidas Podemos", ha defendido este viernes en Valencia la secretaria general de la formación y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

La formación morada ha elegido la ciudad del Turia para uno de sus primeros grandes acto de campaña, en el que tres ministros han arropado a sus candidatos a la Generalitat, Héctor Illueca, y a la Alcaldía de Valencia, Pilar Lima. Además de Belarra, en el acto han participado la titular de Igualdad, Irene Montero y el de Consumo, Alberto Garzón.

Belarra ha defendido que su partido es el único con capacidad de hacer "propuestas valientes", como un supermercado público que permitiría bajar los precios de los alimentos, ya que "nadie más se atreve a mirar a los ojos" de los poderosos. Ha asegurado que este tipo de medidas son la "única manera de frenar a unas derechas asalvajadas, que no son democráticas", y que no se pueden frenar "haciendo lo que hace el PSOE".

"Me agota el PSOE sobreactuando las diferencias" con el PP, ha apuntado la líder de Podemos, citando la polémica sobre la presencia del ministro Félix Bolaños en los actos oficiales del 2 de mayo en Madrid. A pesar de esto, ha señalado, "el PSOE ha permitido al PP hacer lo que le da la gana durante toda la legislatura", permitiendo que no se renueve el CGPJ o pactando la "vuelta al Código Penal de la manada".

Defiende haber "levantado la bandera de la vivienda en solitario"

También ha afirmado que Podemos ha levantado "la bandera de la vivienda en solitario" durante esta legislatura y la que ha logrado la aprobación de la primera ley de vivienda de la democracia. Sin embargo, ha criticado que "sin el sello de Podemos", las políticas de vivienda del PSOE se parecen a las del PP y "a la que quieren el Banco Santander y Ana Patricia Botín", en referencia al reciente anuncio de un aval público a la hipoteca para jóvenes.

"Parece que en campaña se hace borrón y cuenta nueva. Hay que hacer memoria, no se me olvida al ministro Ábalos diciendo que la vivienda es un bien de mercado, al presidente del Gobierno reunido con los fondos buitre", ha resaltado Belarra.

Por su parte, Montero también ha recordado que la medida anunciada por Pedro Sánchez de movilizar pisos de la SAREB para alquiler social ya la puso antes en marcha Illueca en Valencia, donde es vicepresidente autonómico y tiene las competencias de vivienda. Ha pedido el voto a Podemos para que estas medidas "no lleguen solo en campaña". "Unidas Podemos es la fuerza decisiva en estas elecciones para que siga habiendo gobiernos progresistas y políticas valientes que garanticen derechos", ha señalado.

La ministra de Igualdad ha hecho un repaso de las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición y que "no hubieran salido adelante" sin Unidas Podemos, como el impuesto a las grandes fortunas, la ley de vivienda o la ley trans. Ha pedido apoyo electoral a su formación porque "si no tenemos fuerza, aunque la derecha no gobierne seguirá mandando", haciendo "campañas de violencia política" como la que ha llevado al PSOE a pactar con el PP "el retroceso de derechos" que a su parecer supone la reforma de la ley del solo sí es sí.

En este sentido, ha subrayado que Podemos fue la única formación que creía en un gobierno en coalición tanto a nivel estatal como en la Comunidad Valenciana, cuando Joan Baldoví, de Compromís, "defendió un Gobierno del PSOE con Ciudadanos y después del PSOE en solitario".

Alberto Garzón ha centrado su intervención en la crisis climática y en la importancia de tener gobernantes "valientes" en las instituciones para llevar a cabo medidas que la frenen. "¿Cuántos de los que estáis aquí habéis cogido un jet privado en la última semana?" , ha preguntado a la audiencia, y ha recordado que el presidente de Iberdrola coge cuatro cada semana, para reseñar que las distintas responsabilidades sobre las emisiones. También se ha referido a la unidad de la izquierda, cuando su formación, Izquierda Unida, ha mostrado su apoyo a la plataforma Sumar de Yolanda Díaz. "Durante mucho tiempo las derechas se han beneficiado de las divisiones de la izquierda. Vamos a seguir trabajando con Podemos el resto del tiempo que nos quede por delante", ha aclarado.