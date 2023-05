El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar la compra de vivienda a familias con menores a cargo y jóvenes de hasta 35 años y ha dado luz verde igualmente a la adquisición de suelo del Ministerio de Defensa para construir casi 20.000 viviendas en 36 municipios, que se suman a los 16.000 ya en marcha.

Asimismo, se ha acordado una línea de préstamos junto al ICO de hasta 4.000 millones de euros para la construcción y rehabilitación de unas 43.000 viviendas, siempre que se destinen a alquiler asequible durante un plazo mínimo de 50 años. Pueden acceder a esta ayuda tanto promotores públicos como privados y las viviendas deberán cumplir con los requisitos de eficiencia energética, según ha afirmado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Línea de avales del ICO

Raquel Sánchez ha explicado que la nueva línea de avales va dirigida a los "jóvenes y familias con deseo y voluntad de comprar vivienda, que tienen solvencia y capacidad financiera para ello, pero que no disponen del ahorro necesario para pagar la entrada" de la hipoteca.

Así, el aval cubriría ese 20% que exigen la mayoría de los bancos, aunque puede llegar a cubrir hasta el 25% del precio si la vivienda dispone de una calificación energética D. Estos avales no tendrán coste para los beneficiarios y podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogable dos años más, ha especificado.

En cuanto a los requisitos, los solicitantes deberán tener ingresos inferiores a 4,5 veces el Iprem y, el doble, si se trata de una pareja. En el caso de que tengan menores a cargo, se incrementará un 0,3 % cada hijo y un 70 % más el límite de ingresos en familias monoparentales.

Según afirmó la ministra en la víspera, el Gobierno calcula que unas 50.000 personas podrían beneficiarse de ello. "En cualquier caso, todas aquellas personas que quieran optar, si cumplen los requisitos, van a poder optar a la misma", comentó en una rueda de prensa tras participar en una reunión con el sector que ha estado encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la que ha acudido también la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y de Defensa, Margarita Robles.

La parte socialista del Gobierno ha sacado adelante la iniciativa de avales, pese a la oposición de los ministros de Unidas Podemos. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, calificó de "infamia" la medida, al considerar que este tipo de políticas son las que quiere el Banco Santander y el PP. "En cuanto no depende de Podemos, las propuestas del PSOE en vivienda son contrarias al interés general", escribió en Twitter Belarra, después de que el presidente avanzara la medida en el fin de semana, mientras la vicepresidenta Yolanda Díaz juzga que va en la "dirección opuesta" a la Ley de Vivienda.

En respuesta, Raquel Sánchez insistió el martes en que es una "buena medida" que no se puede leer aisladamente al resto de iniciativas que se han puesto en marcha. "Tenemos claro que evidentemente solucionar el problema de la vivienda en nuestro país pasa por la conformación de un parque público de viviendas en alquiler asequible, que esté sujeto a protección permanente, que no se pueda enajenar", agregó, después de comentar que no se puede "demonizar" la compra de vivienda. "Hay gente que siguen queriendo optar por la compra de vivienda y es una realidad que hay que atender".