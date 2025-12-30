Hora y dónde ver en TV 'El juego del camelar', especial con el que José Mota despide el año

¿Qué es la Navidad si no aparece José Mota? La verdad es que no sería una Navidad completa. Estamos más que acostumbrados a que, antes de comernos las uvas en las campanadas, pongamos la televisión para ver al humorista manchego; no hay más. Precisamente, este 31 de diciembre, a partir de las 21:45 horas (hora peninsular), podremos disfrutar de El juego del camelar, el nombre que han elegido para este año. ¿Qué tendrán preparado? ¿Irán los tiros por esa serie coreana que nos ha dejado locos a más de uno? ¡Ten en cuenta que este especial cumple 25 años, así que tirarán la casa por la ventana!

¿De qué va El juego del camelar con José Mota? José Mota cumple este año veinticinco años haciendo reír en las Nocheviejas de RTVE. Con 17 especiales en solitario y otros ocho junto a Cruz y Raya, el humorista manchego alcanza una cifra histórica en la televisión española, que celebra con el especial titulado El juego del camelar. En esta entrega, el foco de la historia recae en la clase política española. Todos los políticos desaparecen misteriosamente para participar en El juego del camelar, una competición en la que deberán enfrentarse a distintas pruebas si quieren mantener su supervivencia… política. Entre los retos a los que se enfrentarán se encuentran el juego de los escaños, saltar a la comba o participar en una particular versión del escondite inglés bautizada como Un, dos, tres, te imputo otra vez. 02.13 min Despide el año con 'El juego del camelar', el programa especial de José Mota Más allá de la trama principal que articula el especial, el programa incluirá numerosos sketches de humor con el inconfundible sello de José Mota. Entre ellos, destaca una parodia de Rosalía visitando el plató del showman Jimmy Fallon; Donald Trump recibiendo a los Reyes Magos en el Despacho Oval; Óscar Puente explicando las averías y retrasos ferroviarios; o conocidos monstruos del cine de terror reciente, como la tía Gladys o el payaso de It, que descubren que en la actualidad resulta más rentable el negocio del odio que el del miedo. El juego del camelar contará además con la participación especial de artistas como Santiago Segura, Manuel Tallafé, Javier Losán, Agustín Jiménez, el Mago More, Pep Plaza, Inés de Miguel, Marta González de Vega y Alba Munuera.