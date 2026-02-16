Enlaces accesibilidad
Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina

Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: turno para Quim Salarich en esquí alpino

  • El abanderado del equipo español es su único representante en el deporte rey de los Juegos de Invierno
  • Participa en el eslalon masculino, desde las diez de la mañana en Teledeporte y RTVE Play
Antonio S. Sereno
Antonio S. Sereno

Este lunes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 trae muchos puntos de atención entre los que nos quedamos con dos para introducir este relato del minuto a minuto del día.

A primera hora, desde las 10:00 h, el eslalon masculino con la participación del español Quim Salarich.

Y casi como cierre, a partir de las 20h. el programa libre del patinaje artístico por parejas que decidirá las medallas.

Juegos Olímpicos de Invierno 2026 hoy, en directo | 16 de febrero

Antonio Serrano Antonio Serrano
Minuto Descripción
