Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: turno para Quim Salarich en esquí alpino
- El abanderado del equipo español es su único representante en el deporte rey de los Juegos de Invierno
- Participa en el eslalon masculino, desde las diez de la mañana en Teledeporte y RTVE Play
Este lunes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 trae muchos puntos de atención entre los que nos quedamos con dos para introducir este relato del minuto a minuto del día.
A primera hora, desde las 10:00 h, el eslalon masculino con la participación del español Quim Salarich.
Y casi como cierre, a partir de las 20h. el programa libre del patinaje artístico por parejas que decidirá las medallas.
Juegos Olímpicos de Invierno 2026 hoy, en directo | 16 de febrero
10:50
Quim Salarich acaba su descenso con problemas y de momento se marcha al puesto 20 de la clasificación (1:00.32).
Ya EN DIRECTO: https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/tdp/
“¿ Quim Salarich hace su descenso cuatro segundos más lento que McGrath.— Teledeporte (@teledeporte) February 16, 2026
El español se pone momentáneamente 20º y pasan a la segunda manga los 30 mejores. Quedan 60 por salir.#MilanoCortinaOlympics2026 #JJOOInviernoRTVE
Te lo contamos en directo en ¿https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/YoY8GwyoxR“
10:39
Quedan ocho esquiadores antes del descenso del español y abanderado Quim Salarich. Está nevando mucho y ya hay nueve eliminados en una pista de Stelvio que no perdona.
EN DIRECTO: https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/tdp/
-
10:31
Y continúa la máxima igualdad en el partido de Curling entre Suecia y Suiza (3-2). Ahora, EN DIRECTO:
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/curling-suiza-suecia-jjoo-invierno-2026/
-
10:24
Y así ha sido la caída del brasileño que le ha dejado sin opciones
“¿ LUCAS PINHEIRO, SIN OPCIONES— Teledeporte (@teledeporte) February 16, 2026
El brasileño se va al suelo a mitad de descenso en slalom y no habrá doblete.#MilanoCortinaOlympics2026 #JJOOInviernoRTVE
Te lo contamos en directo en ¿https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/oSvzKCDQ5J“
-
10:20
Habrá una breve pausa en el Slalom debido a que la nevada se está intensificando en la pista de Stelvio.
-
10:11
El noruego McGrath marca, de momento, el mejor tiempo en el Slalom (56.14). Uno de los favoritos, el brasileño Lucas Pinheiro se ha ido al suelo y queda eliminado.
Ahora, EN DIRECTO, en Teledeporte y RTVE Play: https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/tdp/
-
10:00
Ahora, EN DIRECTO en Teledeporte y RTVE Play el turno de Quim Salarich en la ronda de clasificación del Slalom en Milano Cortina.
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/esqui-alpino-ronda-1-slalom-masculino-jjoo-invierno/
-
9:50
Quim Salarich se mostraba muy prudente en la previa a su participación en el slalom en Milano Cortina, que está a punto de suceder.
“¿¿ Quim Salarich (@kimsalarik), en busca de ''una manga sin ir a menos de lo que sabe ni a más de lo que sabe''— Teledeporte (@teledeporte) February 15, 2026
¿ Mañana el esquiador español participa en el Slalom de esquí alpino mañana desde las 10h.#JJOOInviernoRTVE #MilanoCortina2026 @COE_es pic.twitter.com/lxR5y2jEeG“
-
9:35
Muy igualado ha comenzado el partido de Curling entre Suecia y Suiza. Ya EN DIRECTO en Teledeporte y RTVE Play
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/tdp/
“¡¡ARRANCA LA JORNADA EN LOS #JJOOInviernoRTVE!!— Teledeporte (@teledeporte) February 16, 2026
¿ Sigue el Suecia-Suiza de curling, ya EN DIRECTO https://t.co/qSIpvXiTsz pic.twitter.com/XJex2HMJBG“
-
9:27
Recordamos la proeza de ayer del mejor atleta de invierno de la historia del olimpismo. El noruego Johannes Klaebo logró este domingo su octava medalla de oro, cuarta en Milano Cortina, en el relevo por equipos.
El 'rey' del esquí de fondo aún tiene por disputar dos pruebas: el sprint por equipos del miércoles y los 50 kilómetros, estilo clásico, del sábado.
Nos los cuentan al detalle nuestros compañeros Óscar López y Rubén Heras: https://www.rtve.es/n/16938760
“¡¡KLAEBO, EL HOMBRE DE ORO!!— Teledeporte (@teledeporte) February 15, 2026
¿Cuarta medalla de oro para el noruego, que ha ganado con su país la prueba de relevos
¿¿Klaebo ya es el deportista más laureado de la historia de los JJOO de invierno con 9 oros
¿DIRECTO https://t.co/e9z6GPP99w pic.twitter.com/B51GK1WyWP“
-
9:20
Os pasamos la agenda del día para que no os perdáis nada. Hasta siete finales de las que disfrutar EN DIRECTO, en Teledeporte y RTVE Play:
https://www.rtve.es/television/20260215/horario-juegos-olimpicos-invierno-milano-cortina-2026-16-febrero/16939300.shtml
-
9:10
De momento, la actividad ya ha empezado con el Suiza-Suecia del torneo femenino de curling (DIRECTO) y a las 10h arranca la primera manga del eslalon masculino, con Quim Salarich como representante español (DIRECTO).
-
9:05
Como es habitual, a lo largo del día iremos actualizando la última hora olímpica con toda la actualidad y competiciones de los Juegos y especial atención para ir guiándote entre las diferentes retransmisiones en directo que podrás ver en Teledeporte y RTVE Play.
-
9:00
Buenos días y bienvenidos a nuestra narración de otra jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, que afrontan ya su última semana de competición.