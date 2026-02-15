Juegos Olímpicos de Invierno 2026: qué ver el lunes 16 de febrero en RTVE Play

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 están teniendo lugar del 6 al 22 de febrero en las montañas italianas. El lunes 16 de febrero el español Quim Salarich estará en la final de eslalon gigante.

Johannes Klaebo se ha convertido en el rey de estos Juegos. El noruego ha logrado su cuarta medalla de oro en Milano Cortina junto a su equipo noruego de relevos en el 4 x 7,5 km y supera así al suizo Franjo von Allmen, que lleva tres: descenso, combinada por equipos y supergigiante de esquí alpino. La leyenda del esquí de fondo lleva un total de once olímpicas y nueve de ellas en lo más alto del cajón. Con solo 29 años, asusta lo que puede llegar a lograr el noruego.

Siete finales Los platos fuertes de la jornada serán las siete finales que se podrán ver en RTVE Play. Comienza la jornada con las eliminatorias y la final de 1000 m femenino y 500 m masculino de patinaje de velocidad, sigue con la masculino de eslalon de esquí alpino, los equipos de saltos de esquí, la femenina de big air de esquí acrobático, la final de parejas de patinaje artístico y termina con la femenina de bobsleigh. También podremos disfrutar de las semifinales femeninas de hockey sobre hielo, con un Estados Unidos vs. Suecia y un Canadá vs. Suiza. Para cerrar la jornada, podrás disfrutar de lo mejor del día en el programa Milano en Juegos, con Ernest Riveras y Paula Fernández Ochoa.

Los mejores atletas Las dos mejores selecciones femeninas de hockey sobre hielo, Canadá y Estados Unidos, se enfrentan a los dos combinados más talentosos de Europa, Suiza y Suecia. El noruego Henrik Kristoffersen es el máximo favorito en la prueba más técnica del esquí alpino, el eslalon, en la que Quim Salarich espera lograr un top 10. La neerlandesa Xandra Velzeboer y el canadiense Steven Dubois son los referentes en 1000 m femenino y 500 m masculino, respectivamente. Austria y Noruega son los mejores equipos en la prueba de saltos de esquí y China y Japón, en patinaje artístico. La suiza Mathilde Gremaud es la rival a batir en el big air de esquí acrobático y la alemana Laura Nolte va líder tras las dos primeras bajadas en bobsleigh.