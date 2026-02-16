La Junta autoriza la vuelta "paulatina" del 80% de los habitantes de Grazalema tras 11 días evacuados

La Junta de Andalucía ha autorizado este lunes la vuelta "ordenada y paulatina" de la mayoría de los vecinos de Grazalema, Cádiz, que estaban desalojados por los efectos del temporal. Concretamente, podrán regresar los habitantes de 1.342 viviendas de las 1.619 registradas, cerca de un 80% de la población de la localidad, una de las más castigadas por las continuas borrascas de las últimas semanas.

Se trata de los vecinos que viven en zonas consideradas seguras por los geólogos del CSIC que han estado analizando la situación de la localidad en las últimas semanas, según ha explicado este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Respecto al 20% de los vecinos que todavía siguen evacuados, ha confiado en que el resto de vecinos "les harán hueco".

La vuelta va a ser "ordenada y paulatina", según el consejero de Interior de la Junta, Antonio Sanz, quien ha indicado que el retorno se hará con medios propios y el apoyo del Plan de Emergencia para personas vulnerables y con necesidades especiales.

Este regreso al pueblo se lleva a cabo 11 días después de que sus vecinos tuvieran que ser desalojados al completo debido a los riesgos existentes por posible derrumbe. En un principio, fueron derivados al pabellón, derivando a su población al pabellón El Fuerte de Ronda (Málaga), y desde allí se reubicaron en hoteles de esta localidad y en otros municipios de la comarca.

Vuelven a abrir el colegio y el instituto Quedan fuera del área de exclusión el colegio y el instituto de Grazalema, que por tanto podrán reabrir y así "se irá recuperando la normalidad", ha destacado Moreno. Los vecinos que deberán seguir evacuados, de momento y en espera de los informes sobre su seguridad, se encuentran en la zona comprendida entre parte de la calle Nueva (entre los números 01 y 45) y calle Las Piedras hasta las calles Pie de Palo y Las Parras (hasta 39)., informa la Delegación de la Junta en Cádiz. Entre ambas también se cuentan las calles Corrales Primeros, Corrales Segundos, Corrales Terceros y Las Parras. No te lo parece a ti: en dos tercios de España ya ha llovido el doble o más de lo normal Jaime Gutiérrez