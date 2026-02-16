La Junta autoriza la vuelta "paulatina" del 80% de los habitantes de Grazalema tras 11 días evacuados
- Fueron derivados a un pabellón deportivo de Ronda, Málaga, por unas lluvias que pusieron al límite el municipio
- Podrán regresar los habitantes de 1.342 viviendas de las 1.619 registradas en la localidad
La Junta de Andalucía ha autorizado este lunes la vuelta "ordenada y paulatina" de la mayoría de los vecinos de Grazalema, Cádiz, que estaban desalojados por los efectos del temporal. Concretamente, podrán regresar los habitantes de 1.342 viviendas de las 1.619 registradas, cerca de un 80% de la población de la localidad, una de las más castigadas por las continuas borrascas de las últimas semanas.
Se trata de los vecinos que viven en zonas consideradas seguras por los geólogos del CSIC que han estado analizando la situación de la localidad en las últimas semanas, según ha explicado este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Respecto al 20% de los vecinos que todavía siguen evacuados, ha confiado en que el resto de vecinos "les harán hueco".
La vuelta va a ser "ordenada y paulatina", según el consejero de Interior de la Junta, Antonio Sanz, quien ha indicado que el retorno se hará con medios propios y el apoyo del Plan de Emergencia para personas vulnerables y con necesidades especiales.
Este regreso al pueblo se lleva a cabo 11 días después de que sus vecinos tuvieran que ser desalojados al completo debido a los riesgos existentes por posible derrumbe. En un principio, fueron derivados al pabellón, derivando a su población al pabellón El Fuerte de Ronda (Málaga), y desde allí se reubicaron en hoteles de esta localidad y en otros municipios de la comarca.
Vuelven a abrir el colegio y el instituto
Quedan fuera del área de exclusión el colegio y el instituto de Grazalema, que por tanto podrán reabrir y así "se irá recuperando la normalidad", ha destacado Moreno.
Los vecinos que deberán seguir evacuados, de momento y en espera de los informes sobre su seguridad, se encuentran en la zona comprendida entre parte de la calle Nueva (entre los números 01 y 45) y calle Las Piedras hasta las calles Pie de Palo y Las Parras (hasta 39)., informa la Delegación de la Junta en Cádiz.
Entre ambas también se cuentan las calles Corrales Primeros, Corrales Segundos, Corrales Terceros y Las Parras.
Preocupación por los corrimientos de tierra e hidroseísmos
Grazalema es una de las localidades más lluviosas de España, pero el paso de varias borrascas seguidas en enero y febrero llevó al máximo la saturación de agua en las montañas en las que se asienta este pueblo. El acuífero situado bajo sus tierras estaba "absolutamente colmado", advirtió Moreno el pasado 5 de febrero, lo que podía provocar corrimientos de tierras y la "destrucción" de alguna calle o casa, ya que en estas circunstancias el agua podría salir por cualquier lado.
Fue por ello que los cerca de 2.000 habitantes del pueblo fueron evacuados al completo aquel día. También preocupaban entre los vecinos los hidroseísmos, unos temblores y ruidos subterráneos producidos cuando grandes volúmenes de agua se infiltran, se desplazan o ejercen presión en cavidades, fracturas o materiales geológicos sensibles, algo que ocurre en zonas kársticas como la sierra de Grazalema.
Científicos del CSIC han estado estas semanas analizando la situación para comprobar si existe riesgo para las personas, viviendas e infraestructuras del municipio.