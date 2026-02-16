Gales quiere poner coto a las mentiras de los políticos: ¿qué dice su proyecto de ley?

Mensajes de redes sociales difunden que Gales ha aprobado ya una "normativa inédita" que permite destituir a políticos por mentir. No es cierto. La iniciativa es un proyecto de ley que todavía está en fase de tramitación parlamentaria y que no entrará en vigor esta legislatura. En VerificaRTVE te explicamos qué dice el proyecto y cuándo podría aprobarse un régimen para sancionar a los políticos por mentir en elecciones.

"Gales aprobó una normativa inédita en la política mundial que permite sancionar a funcionarios públicos cuando se comprueba que han mentido de manera intencional", dice un mensaje compartido en Facebook más de 3.000 veces. Otros mensajes en X e Instagram comparten una foto con un texto sobreimpresionado que dice que "Gales se convierte en el primer país del mundo en implementar reglas que permiten destituir a políticos por mentir".

Mensajes falsos de Facebook y X que dicen que Gales ya tiene normativa para perseguir a políticos por mentir VerificaRTVE

La iniciativa con la que Gales pretende poner coto a las falsedades de políticos en elecciones es un proyecto de ley que todavía no ha sido aprobado por el parlamento de esta nación perteneciente al Reino Unido. En VerificaRTVE hemos consultado al Parlamento de Gales y ha respondido que la norma no está aprobada y que faculta al Gobierno para poder aprobar una futura regulación que considere delito las declaraciones falsas o engañosas "antes o durante unas elecciones parlamentarias".