Gales quiere poner coto a las mentiras de los políticos: ¿qué dice su proyecto de ley?
- El proyecto de ley todavía está en fase de tramitación parlamentaria
Mensajes de redes sociales difunden que Gales ha aprobado ya una "normativa inédita" que permite destituir a políticos por mentir. No es cierto. La iniciativa es un proyecto de ley que todavía está en fase de tramitación parlamentaria y que no entrará en vigor esta legislatura. En VerificaRTVE te explicamos qué dice el proyecto y cuándo podría aprobarse un régimen para sancionar a los políticos por mentir en elecciones.
"Gales aprobó una normativa inédita en la política mundial que permite sancionar a funcionarios públicos cuando se comprueba que han mentido de manera intencional", dice un mensaje compartido en Facebook más de 3.000 veces. Otros mensajes en X e Instagram comparten una foto con un texto sobreimpresionado que dice que "Gales se convierte en el primer país del mundo en implementar reglas que permiten destituir a políticos por mentir".
La iniciativa con la que Gales pretende poner coto a las falsedades de políticos en elecciones es un proyecto de ley que todavía no ha sido aprobado por el parlamento de esta nación perteneciente al Reino Unido. En VerificaRTVE hemos consultado al Parlamento de Gales y ha respondido que la norma no está aprobada y que faculta al Gobierno para poder aprobar una futura regulación que considere delito las declaraciones falsas o engañosas "antes o durante unas elecciones parlamentarias".
Mentir durante el periodo electoral será considerado un "delito"
El proyecto de ley está en la tercera fase de tramitación parlamentaria, en un periodo de presentación que comienza el 13 de febrero. El Parlamento de Gales ha explicado a VerificaRTVE que la tramitación del proyecto concluirá "a finales de marzo de este año". Hasta entonces, el texto está sujeto a posibles modificaciones de los diputados del Senedd. Puedes consultar la situación actual del proyecto de ley y los próximos pasos previstos en la página oficial de la cámara galesa.
En caso de ser aprobado, este proyecto de ley otorgará a los ministros del Gobierno las "competencias" para aprobar "en una fecha futura" las "regulaciones" que convertirían en "delito" que cualquier político haga o publique "declaraciones falsas o engañosas" tanto "antes" como "durante unas elecciones parlamentarias" (pág.6). El texto no incluye, sin embargo, un calendario que fije "cuándo" deben aprobarse estas regulaciones.
Es una ley en tramitación y que no entrará en vigor en las elecciones de mayo
La BBC ha informado de que el calendario para la tramitación de la ley es ajustado y ha avanzado que la prohibición de mentir para los políticos no entraría en vigor en las elecciones de mayo y, como pronto, llegará para los siguientes comicios, previstos en 2030.
Este innovador proyecto de ley fue presentado por el Gobierno de Gales en el Parlamento en noviembre de 2025, en respuesta a un informe publicado en febrero de ese año por la Comisión de Estándares de Conducta de la cámara legislativa con recomendaciones contra el "engaño deliberado" por parte de políticos.
Entre otras propuestas, el informe recomendó al Ejecutivo que estableciera "claramente" en la legislación parlamentaria una definición de lo que supone un "engaño deliberado" y que impulse una reforma legal para "convertir en delito" las "declaraciones deliberadamente engañosas" de candidatos o agentes electorales para influir en unas elecciones.
En definitiva, el proyecto de ley será previsiblemente aprobado por el Parlamento galés antes de las elecciones legislativas de mayo, pero no entrará en vigor hasta la siguiente legislatura. Será entonces cuando el Gobierno y el Parlamento, en su nuevo mandato, podrán aprobar una nueva regulación que permita sancionar a políticos en elecciones por hacer declaraciones falsas o engañosas.