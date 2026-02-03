Padrón, censo de población y censo electoral: ¿Cuánta gente puede votar en España?
Con motivo de la regularización extraordinaria de extranjeros en España, encontramos mensajes en redes sociales que se preguntan si podrán votar y confunden los conceptos de censo electoral, censo de población o padrón municipal. En VerificaRTVE abordamos las diferencias entre estar empadronado en un municipio y las estadísticas del censo de población. Además, aclaramos qué requisitos son necesarios para formar parte del censo electoral y cuáles son las cifras más recientes.
Padrón: los vecinos de cada municipio
El padrón municipal es el registro donde constan los vecinos de cada municipio. "Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente", según la ley. Estos datos los recopila cada ayuntamiento y prueban "la residencia en el municipio" y el "domicilio habitual".
De hecho, un extranjero puede estar empadronado en un municipio, aunque no tenga una autorización de residencia de larga duración y no pertenezca a "un Estado miembro de la Unión Europea, a Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o a otros Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados anteriormente". Pero tiene que renovar estar autorización cada dos años.
Cada año, el Instituto Nacional de Estadística (INE) envía al Gobierno las cifras de población de todos los municipios españoles y se declaran oficiales por real decreto. Estos son los datos de población de cada provincia, de cada capital de provincia y de cada isla, a 1 de enero de 2025. El INE permite consultar la población de cada municipio desde 1996. También se registran los españoles residentes en el extranjero (PERE), que suman más de 3 millones de personas.
Censo de población: ¿cuánta gente vive en España?
La población española actual asciende a 49.442.844 habitantes. Es su máximo histórico, según el dato publicado por el INE en noviembre de 2025. Estos datos proceden de la estadística continua de población (ECP) que se publica cada tres meses desde 2021. Hasta entonces, los datos se actualizaban cada diez años.
Hablamos de la población residente en España: aquellos con residencia habitual, no con nacionalidad. El INE también diferencia la población que vive en España y que tiene nacionalidad española (actualmente, 42.310.520 personas) y los extranjeros que viven en nuestro país: 7.132.324. Esa estadística también revela los nacidos en España son 39.617.578 y los nacidos en el extranjero, 9.825.266. El INE también publica los datos del número de hogares en España, de migraciones exteriores y de población por comunidades y ciudades autónomas.
Censo electoral: ¿cuánta gente puede votar?
El censo electoral lo forman quienes cumplen los requisitos para votar en unas elecciones. La ley electoral (LOREG) detalla en su artículo 2 que "el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad", es decir, aquellos que tengan la nacionalidad española "y no se hallen privados, definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio". Para ejercer el derecho al voto, "es indispensable la inscripción en el censo electoral vigente". Por tanto, el censo electoral está formado por los electores que residen en España y por el censo de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, conocido como CERA.
Este censo se amplía para los comicios municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo. En las elecciones europeas, todo aquel que resida en España y sea ciudadano de un estado de la UE puede depositar su voto. Y en las municipales pueden votar, además de los españoles y los ciudadanos de la UE, todos aquellos residentes en España cuyo país de origen también permita el voto a los españoles en sus elecciones locales. En estos casos, es necesario inscribirse en el censo electoral y haber residido en España de manera legal y sin interrupciones durante al menos los cinco años anteriores a esa inscripción, que se reducen a tres en el caso de los procedentes de Noruega y Reino Unido.
Actualmente, hay 38 millones de personas inscritas en el censo electoral. El INE actualiza mensualmente estas cifras, de manera que, según los datos de diciembre de 2025, hoy forman parte de él 35.660.079 personas que residen en España (CER) y otras 2.652.004 que viven en el extranjero (CERA).
Este censo ha crecido desde las últimas elecciones generales, en julio de 2023, cuando lo formaban 37.466.432 electores. En los comicios del Parlamento Europeo de 2024 pudieron votar 38.087.170 personas, de las cuales más de 300.000 eran ciudadanos de otros países europeos residentes en España. Son casi 15 millones más que los que formaban el censo electoral en las primeras elecciones democráticas tras la dictadura, en 1977: 23.583.762 personas (página 10).