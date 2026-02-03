Padrón, censo de población y censo electoral: ¿Cuánta gente puede votar en España?

Con motivo de la regularización extraordinaria de extranjeros en España, encontramos mensajes en redes sociales que se preguntan si podrán votar y confunden los conceptos de censo electoral, censo de población o padrón municipal. En VerificaRTVE abordamos las diferencias entre estar empadronado en un municipio y las estadísticas del censo de población. Además, aclaramos qué requisitos son necesarios para formar parte del censo electoral y cuáles son las cifras más recientes.

Censo electoral: ¿cuánta gente puede votar? El censo electoral lo forman quienes cumplen los requisitos para votar en unas elecciones. La ley electoral (LOREG) detalla en su artículo 2 que "el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad", es decir, aquellos que tengan la nacionalidad española "y no se hallen privados, definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio". Para ejercer el derecho al voto, "es indispensable la inscripción en el censo electoral vigente". Por tanto, el censo electoral está formado por los electores que residen en España y por el censo de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, conocido como CERA. Este censo se amplía para los comicios municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo. En las elecciones europeas, todo aquel que resida en España y sea ciudadano de un estado de la UE puede depositar su voto. Y en las municipales pueden votar, además de los españoles y los ciudadanos de la UE, todos aquellos residentes en España cuyo país de origen también permita el voto a los españoles en sus elecciones locales. En estos casos, es necesario inscribirse en el censo electoral y haber residido en España de manera legal y sin interrupciones durante al menos los cinco años anteriores a esa inscripción, que se reducen a tres en el caso de los procedentes de Noruega y Reino Unido. Actualmente, hay 38 millones de personas inscritas en el censo electoral. El INE actualiza mensualmente estas cifras, de manera que, según los datos de diciembre de 2025, hoy forman parte de él 35.660.079 personas que residen en España (CER) y otras 2.652.004 que viven en el extranjero (CERA). Este censo ha crecido desde las últimas elecciones generales, en julio de 2023, cuando lo formaban 37.466.432 electores. En los comicios del Parlamento Europeo de 2024 pudieron votar 38.087.170 personas, de las cuales más de 300.000 eran ciudadanos de otros países europeos residentes en España. Son casi 15 millones más que los que formaban el censo electoral en las primeras elecciones democráticas tras la dictadura, en 1977: 23.583.762 personas (página 10).