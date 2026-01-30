La 'ley de nietos': nacionalidad para descendientes de exiliados por la dictadura

Después de que el Gobierno anunciara una regularización extraordinaria de extranjeros, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a las nacionalizaciones por la "ley de nietos", un asunto por el que nos habéis consultado previamente en el WhatsApp de VerificaRTVE. Se trata de una medida contemplada en la Ley de Memoria Democrática que permite conceder la nacionalidad española a descendientes de exiliados por la Guerra Civil y la dictadura franquista. Te contamos cuántas nacionalidades se han concedido por esta vía y cuántas se están tramitando.

Tras el anuncio de que el Gobierno aprobará una regularización extraordinaria de extranjeros, Feijóo manifestó en un acto de campaña en Aragón que "España, a través de la llamada ley de nietos, está otorgando a dos millones de personas la nacionalidad y la incorporación en el censo de nuestro país". En el WhatsApp de VerificaRTVE también nos habéis consultado por una publicación de Instagram que afirmaba en noviembre que "el Gobierno de Pedro Sánchez prepara la nacionalidad exprés de +400.000 extranjeros, para antes de las votaciones".