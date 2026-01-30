La 'ley de nietos': nacionalidad para descendientes de exiliados por la dictadura
Después de que el Gobierno anunciara una regularización extraordinaria de extranjeros, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a las nacionalizaciones por la "ley de nietos", un asunto por el que nos habéis consultado previamente en el WhatsApp de VerificaRTVE. Se trata de una medida contemplada en la Ley de Memoria Democrática que permite conceder la nacionalidad española a descendientes de exiliados por la Guerra Civil y la dictadura franquista. Te contamos cuántas nacionalidades se han concedido por esta vía y cuántas se están tramitando.
Tras el anuncio de que el Gobierno aprobará una regularización extraordinaria de extranjeros, Feijóo manifestó en un acto de campaña en Aragón que "España, a través de la llamada ley de nietos, está otorgando a dos millones de personas la nacionalidad y la incorporación en el censo de nuestro país". En el WhatsApp de VerificaRTVE también nos habéis consultado por una publicación de Instagram que afirmaba en noviembre que "el Gobierno de Pedro Sánchez prepara la nacionalidad exprés de +400.000 extranjeros, para antes de las votaciones".
Nacionalizaciones de hijos y nietos de exiliados por la dictadura
Tanto el líder del PP como la publicación por la que nos consultáis se refieren a la Ley de Memoria Democrática, que contempla conceder la nacionalidad a descendientes de exiliados por la Guerra Civil y la dictadura franquista. En la disposición adicional octava se establece un procedimiento para nacionalizar a "los nacidos fuera de España de padre, madre, abuela o abuelo" españoles que perdieron o renunciaron a esta nacionalidad al exiliarse por razones "políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual". También se pueden nacionalizar los "hijos e hijas" de mujeres españolas que perdieran su nacionalidad por casarse con extranjeros o de aquellos a quienes le fue reconocida la nacionalidad española de origen por la ley de memoria histórica de 2007.
La normativa fijaba un plazo de dos años para solicitar la nacionalidad, aunque permitía prorrogarlo un año más, como finalmente acordó el Gobierno. Las solicitudes se cerraron el pasado 22 de octubre. En VerificaRTVE hemos consultado al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por las cifras de nacionalizaciones mediante esta ley. Los datos, actualizados hasta el mes de diciembre, superan las 490.000 solicitudes "aprobadas".
1,06 millones de personas ya han presentado su solicitud y la cifra asciende a 2,3 millones de personas si se tiene en cuenta las citas para presentar esta solicitud que aún no han sido atendidas. El 1 de diciembre de 2025, El País publicaba que más de un millón de personas aún no habían podido solicitar la nacionalidad por el atasco burocrático en las oficinas consulares, según datos aportados por la presidenta de la Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). Según manifestó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, más de un 40% de las solicitudes proceden de Argentina, con los datos hasta el 31 de julio.
Los nacionalizados sí podrán votar en unas elecciones generales
Las 490.000 personas que han obtenido la nacionalización por esta ley y las que lo consigan entre las que se están tramitando, sí podrían votar en unas elecciones en España como el resto de las personas con nacionalidad española. En VerificaRTVE ya hemos aclarado que la regularización extraordinaria de extranjeros que plantea el Gobierno no implica que estos migrantes puedan votar en unas elecciones generales, porque necesitan la nacionalidad.
El artículo 13 de la Constitución detalla que "el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad". El artículo 31 de la ley de régimen electoral (LOREG) detalla que las personas con derecho a voto entran a formar parte del censo electoral, compuesto por quienes residen en España y quienes residen fuera del país, los "residentes-ausentes". En las últimas generales, en 2023, estaban llamados al voto 2.327.388 españoles que residían en el extranjero.