Así fueron las otras regularizaciones de migrantes: más de un millón de extranjeros entre 1986 y 2005

El Gobierno ha iniciado los trámites para regularizar a alrededor de medio millón de extranjeros que hayan residido en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025. No es la primera vez que en España se aprueba una regularización extraordinaria de migrantes: desde los años 80 ha habido seis procesos de este tipo, cuatro con Ejecutivos socialistas y dos con el Partido Popular en el Gobierno. Te lo explicamos.

Las regularizaciones masivas: de las 503.327 personas de Aznar a los 576.506 de Zapatero

En España, durante la etapa democrática, se han producido seis procesos de regularización extraordinaria de extranjeros que han beneficiado a más de 1,2 millones de personas, según las cifras ofrecidas por los sucesivos gabinetes y resumidas en este cuadro del Ministerio de Inclusión, Seguridad e Inclusiones (página 5).

Las tres primeras regularizaciones fueron impulsadas por el gobierno de Felipe González (1986, 1991-1992 y 1996) y beneficiaron a 174.000 personas en un periodo de 10 años. La de 1996, que alcanzó a 21.294 personas (página 5), fue aprobada mediante real decreto el 2 de febrero de 1996, todavía con González en La Moncloa, pero entraría en vigor con José María Aznar en el poder.

Las otras dos se realizaron con Aznar al frente del Ejecutivo (en 2000 y 2001) y afectaron a 503.000 migrantes en apenas dos años. La Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, aún vigente, contemplaba mediante una disposición transitoria un procedimiento para regularizar a quienes se encontraran en España antes del 1 de junio de 1999 y que acreditaran haber solicitado "autorización de residencia o trabajo". Al tratarse de una ley orgánica, la medida fue aprobada por el Congreso y los requisitos se desarrollaron mediante dos reales decretos, uno del 2000 y otro del 2001.

La última regularización hasta la fecha y la más amplia fue en 2005, durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. Entonces se concedió la residencia legal a 576.506 personas. En aquella ocasión, también se tramitó como real decreto y se le llamó "proceso de normalización". Entre los requisitos, exigía "una autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena" y que un empresario firmara con el trabajador un contrato de trabajo. Los datos están recogidos en este estudio, 'La inmigración en España (2000-2007): del control de flujos a la integración de los inmigrantes' (página 61), publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).