Los migrantes regularizados no podrán votar en las elecciones generales: necesitan la nacionalidad

El Gobierno tramita un Real Decreto, tras llegar a un acuerdo con Podemos, que permitirá, por primera vez en 20 años, una regularización extraordinaria de extranjeros. En redes sociales se difunde que los 500.000 migrantes que, se estima, podrán acogerse a esta medida podrán votar en las próximas elecciones generales. Es un bulo. El acuerdo no otorga la nacionalidad española a estas personas, un requisito indispensable para poder votar en los comicios generales.

Nos habéis consultado en el correo de VerificaRTVE por publicaciones de redes sociales que alertan de fraude electoral porque los migrantes regularizados podrán votar en las elecciones generales, autonómicas y municipales. Uno de esos mensajes, compartido más de 3.000 veces en X, dice que "Sánchez sabe que no puede salir a la calle y ahora toca legalizar a todos los que ha importado para que le puedan votar en 2027". Otra publicación en esta red social pregunta: "¿Alterar el censo electoral mediante la legalización de 500.000 inmigrantes a menos de un año de las elecciones generales no sería un fraude electoral?".

Regularizar no es lo mismo que nacionalizar Los migrantes a los que prevé regularizar el Gobierno no pueden votar en las próximas elecciones generales, es un bulo. Esta iniciativa permite que 500.000 extranjeros obtengan a medio plazo permiso de trabajo y residencia, pero no la nacionalidad española.

¿Quiénes pueden votar en las elecciones generales? Los extranjeros que residen en España no pueden votar en unas elecciones generales ni autonómicas si no tienen la nacionalidad española. Así lo establece el artículo 13 de la Constitución, que ciñe a los españoles el derecho a participar en elecciones, y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que reitera que "el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad". Solo se permite el voto a los extranjeros con residencia legal en España en las elecciones municipales, pero solo a quienes procedan de determinados países. Regularización de inmigrantes: las claves de un proceso con medio millón de potenciales beneficiarios