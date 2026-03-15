Martínez rompe la mala racha electoral del PSOE y sube dos escaños: "Nos daban por amortizados. No lo estábamos tanto"

El PSOE respira mucho más aliviado tras los resultados electorales de este domingo en Castilla y León. El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha superado toda las expectativas y ha obtenido 30 procuradores, dos más que hace cuatro años. "Nos daban por amortizados. No lo estábamos tanto", ha asegurado ante los suyos desde el hotel Convento San Francisco de Soria, municipio del que es alcalde desde 2007.

Es la primera vez en el actual ciclo electoral que el PSOE gana representantes en una cámara autonómica, dejando atrás sendas debacles en Extremadura y Aragón. "Muy satisfechos, muy buenos resultados", aseguran fuentes socialistas, recordando que Castilla y León es un "feudo de la derecha".

"Ha funcionado el voto útil", sostienen las mismas fuentes; también la movilización del "no a la guerra" que ha abanderado estas últimas semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

El Partido Socialista se muestra convencido, además, de que les ha favorecido la subida de la participación en Soria, León, Zamora y Palencia. La caída de la abstención es otro de los elementos que ha podido ayudar al PSOE en la mejora de sus resultados.

Pendientes del pacto PP-Vox y de la "segunda baza" A pesar de los buenos resultados para el PSOE, desde el partido insisten en que "no es para celebrar" que Castilla y León vuelva a tener un Ejecutivo de PP y de Vox, la única fórmula viable para armar Gobierno en la comunidad autónoma. "Hoy a Vox la ciudadanía le ha dicho que si sigue siendo la muleta del PP tiene sus días contados", ha afirmado Carlos Martínez. El candidato socialista a la Presidencia de la Junta también se ha mostrado convencido de que en la próxima convocatoria electoral podrán superar en escaños al PP. "En esta primera baza no tenemos cartas, en la segunda todas… ¡Vamos a por ellos!", ha exclamado Martínez, cosechando un gran aplauso de militantes y simpatizantes. Tras completarse el escrutinio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a Carlos Martínez. En las redes sociales, el jefe del Ejecutivo le ha dado la enhorabuena y ha sostenido que el proyecto socialista "es la única alternativa para el cambio en Castilla y León". ““ Desde el PSOE, su secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, también ha insistido en que los de este domingo son "unos buenos resultados electorales, subimos dos escaños y nos reafirma en que vamos por la senda correcta". "Ante un PP que elección tras elección depende de los ultras para conformar Gobierno, los socialistas somos más necesarios que nunca", ha dicho en declaraciones desde Ferraz.