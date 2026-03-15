Martínez rompe la mala racha electoral del PSOE y sube dos escaños: "Nos daban por amortizados. No lo estábamos tanto"
- Mejora todas las expectativas y crece en varias provincias de Castilla y León hasta los 30 procuradores
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El PSOE respira mucho más aliviado tras los resultados electorales de este domingo en Castilla y León. El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha superado toda las expectativas y ha obtenido 30 procuradores, dos más que hace cuatro años. "Nos daban por amortizados. No lo estábamos tanto", ha asegurado ante los suyos desde el hotel Convento San Francisco de Soria, municipio del que es alcalde desde 2007.
Es la primera vez en el actual ciclo electoral que el PSOE gana representantes en una cámara autonómica, dejando atrás sendas debacles en Extremadura y Aragón. "Muy satisfechos, muy buenos resultados", aseguran fuentes socialistas, recordando que Castilla y León es un "feudo de la derecha".
"Ha funcionado el voto útil", sostienen las mismas fuentes; también la movilización del "no a la guerra" que ha abanderado estas últimas semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la escalada del conflicto en Oriente Medio.
El Partido Socialista se muestra convencido, además, de que les ha favorecido la subida de la participación en Soria, León, Zamora y Palencia. La caída de la abstención es otro de los elementos que ha podido ayudar al PSOE en la mejora de sus resultados.
Pendientes del pacto PP-Vox y de la "segunda baza"
A pesar de los buenos resultados para el PSOE, desde el partido insisten en que "no es para celebrar" que Castilla y León vuelva a tener un Ejecutivo de PP y de Vox, la única fórmula viable para armar Gobierno en la comunidad autónoma. "Hoy a Vox la ciudadanía le ha dicho que si sigue siendo la muleta del PP tiene sus días contados", ha afirmado Carlos Martínez.
El candidato socialista a la Presidencia de la Junta también se ha mostrado convencido de que en la próxima convocatoria electoral podrán superar en escaños al PP. "En esta primera baza no tenemos cartas, en la segunda todas… ¡Vamos a por ellos!", ha exclamado Martínez, cosechando un gran aplauso de militantes y simpatizantes.
Tras completarse el escrutinio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a Carlos Martínez. En las redes sociales, el jefe del Ejecutivo le ha dado la enhorabuena y ha sostenido que el proyecto socialista "es la única alternativa para el cambio en Castilla y León".
Desde el PSOE, su secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, también ha insistido en que los de este domingo son "unos buenos resultados electorales, subimos dos escaños y nos reafirma en que vamos por la senda correcta". "Ante un PP que elección tras elección depende de los ultras para conformar Gobierno, los socialistas somos más necesarios que nunca", ha dicho en declaraciones desde Ferraz.
El alcalde que rompe el ciclo electoral a la baja del PSOE
Los resultados en Castilla y León insuflan ánimos en el seno del PSOE tras las debacles registradas en Extremadura y en Aragón. Los socialistas habían firmado en estos dos territorios sus peores resultados e incluso el candidato extremeño a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, dimitió días después de sus cargos en el partido.
Los 30 procuradores logrados este domingo por Carlos Martínez rompen de este modo el ciclo electoral a la baja de los últimos meses y dan "esperanzas" al PSOE de cara los comicios en Andalucía, los últimos por ahora previstos en el calendario.
A diferencia de Extremadura y Aragón, los socialistas tenían un escenario más favorable en esta región. "Es importante tener en cuenta el hecho de que el PP lleva gobernando en Castilla y León 40 años y está desgastado, y que el PSOE tiene un candidato que no está directamente relacionado o asociado a Pedro Sánchez", ha explicado en declaraciones a RTVE Noticias el profesor titular de Ciencia Política en la Carlos III de Madrid, Pablo Simón.
...casi enchido de satisfacción...
...hablando de gobierno...
...vamos a ver dónde se posiciona VOX...
...qué quiere ser Vox de mayor..
Creo que he intentado trasladar en la comparecencia que hemos tenido hace
unos escasos minutos
Y ahí es donde tenemos que intentar poner el foco, porque el resto, vamos a
ver cómo evoluciona todo
esto, en qué margen, qué se pone encima de la mesa, dónde está la venta de los
derechos de las mujeres
de negacionismo del cambio climático los incendios forestales e
Incluso vos, en esa reflexión interna que tiene que hacer, ¿qué va a ser
permanentemente la muletilla?
del Partido Popular.
Esa derecha valiente va a ser la derecha cobarde que siempre esté
metiendo la
cuña para que siga restaurándose o instaurándose en el PP o en los
gobiernos siempre
la derecha. Y eso es lo que tenemos que intentar,
estar expectantes, ¿no?
¿Qué quiere ser Abascal de Mayor?
no? ¿Hay más?
¿Pero le deja una posición más débil a estas dos posiciones?
Hombre, a vos, a vos, a vos, vos, vos
lo ha matado, ¿no? Vos hoy tenéis una expectativa así y ha
caído a su suelo, ¿no?
Y por tanto el voto útil
¿a quién le ha beneficiado esta vez?
Al de siempre, ¿no?
A los 40 más 4, 7
más 4, ¿no? Mañueco hoy está exultante precisamente
porque ha peleado a ese voto útil de la derecha, que es una opción,
válida en el punto de vista de la estrategia electoral partidista, pero
desde el punto de vista de los beneficios e intereses
de la ciudadanía estamos en el mismo punto que cual es a mí un grandísimo
tema para el lunes
Que siguiéramos igual.
Hoy no estamos solo igual, estamos peor, porque lamentablemente..
la extrema derecha sigue estando ahí sigue siendo el cortafuegos o el
asidero
permanente que tiene que tener en Mañueco y Mañueco sigue intentando
candidato socialista.
ignorar a la extrema derecha
Por tanto, ahí estamos.
Vamos a ver cómo evoluciona
El profesor de Ciencia Política da otra de las claves del resultado de este domingo: el arraigo territorial de Martínez. "Este señor es el alcalde de Soria. Muy importante que sea un candidato local, un candidato que se adapta al terreno".
Justamente, el candidato socialista ha arrebatado un procuradores a Soria ¡YA! en la provincia. Según los resultado de este 15 de marzo, el PSOE ha obtenido más de 13.700 votos, muy por encima de los 8.193 de 2022; Soria ¡Ya!, en cambio, ha pasado de los 19.385 apoyos de hace cuatro años a menos de 9.000.
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